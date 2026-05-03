Pulso Ciudadano: Aprobación de Kast cae al 29% y 45,9% cree que Chile va en la dirección incorrecta

La aprobación del presidente José Antonio Kast cayó a 29,1% en la última medición de Pulso Ciudadano, elaborada por Activa Research, mientras que la desaprobación a su gestión llegó a 55,6%.

El sondeo, correspondiente a la segunda quincena de abril de 2026, fue realizado entre el 29 y 30 de abril con una muestra nacional de 1.009 casos y un margen de error de ±3,1%.

La medición abordó, entre otros temas, la evaluación presidencial, la percepción económica, los principales problemas del país y la confianza institucional.

Según el informe, el respaldo al mandatario retrocedió 4,2 puntos porcentuales respecto de la medición anterior de abril, cuando se ubicaba en 33,3%.

En paralelo, la desaprobación subió desde 53,3% a 55,6%, consolidando una tendencia a la baja en la evaluación del Gobierno.

El estudio también muestra que la confianza en Kast se mantiene debilitada.

Solo un 23,6% declaró tener “mucha confianza” o “confianza” en el Presidente, mientras que un 53,4% manifestó poca o nada de confianza.

En diciembre de 2025, cuando aún era presidente electo, el nivel de confianza alta llegaba a 36%, lo que implica una baja de más de 12 puntos.

El informe también refleja un deterioro en la percepción sobre el rumbo del país.

Ante la pregunta sobre si Chile avanza en la dirección correcta o incorrecta, un 45,9% respondió que lo hace en la dirección incorrecta, frente a un 31,6% que cree que avanza correctamente. Otro 22,5% dijo no estar seguro.

En cuanto a la percepción de progreso, solo un 21,5% sostuvo que Chile está progresando. En contraste, un 35,5% dijo que el país está estancado y un 37,6% consideró que está en retroceso.

Delincuencia, inflación y desempleo marcan la agenda ciudadana

La encuesta volvió a situar a la delincuencia como el principal problema del país.

Un 46,5% de los consultados la mencionó entre sus tres mayores preocupaciones, seguida por inflación y alza de precios, con 33,4%, y desempleo, con 22,1%.

El dato aparece en medio de la presión que enfrenta el Ejecutivo por su agenda de seguridad, una de las áreas que concentró mayores expectativas durante la campaña presidencial.

En la misma medición, seguridad pública fue mencionada por un 17,7% y narcotráfico por un 15,3%.

De acuerdo con Activa Research, el llamado “Neto Economía” llegó a 78,7%, superando al “Neto Seguridad”, que alcanzó 72,5%.

La economía también aparece como un foco de desgaste para el Gobierno. Un 49,2% calificó la situación económica actual del país como mala o muy mala, un 39,3% la evaluó como regular y solo un 10,7% la consideró buena o muy buena.

Gabinete, Congreso y Poder Judicial también enfrentan altos niveles de desaprobación

El sondeo no solo muestra una caída en la evaluación presidencial.

La aprobación del gabinete se ubicó en 24,1%, mientras que la desaprobación llegó a 62,7%.

El Congreso y el Poder Judicial también registraron evaluaciones mayoritariamente negativas.

En el caso del Congreso, un 15,1% aprobó su labor y un 67,8% la desaprobó.

Para el Poder Judicial, la aprobación llegó a 15,3%, frente a una desaprobación de 68,9%.

En materia de confianza institucional, Bomberos volvió a liderar ampliamente con 83,3% de confianza, seguido por Carabineros con 42,5% y la Policía de Investigaciones (PDI) con 40,7%. En el extremo inferior quedaron los partidos políticos, con apenas 3,7% de confianza.