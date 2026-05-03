Shakira reunió a 2 millones de personas en Copacabana y dio el concierto más grande de su carrera

Shakira convirtió la playa de Copacabana, en Río de Janeiro (Brasil), en un escenario masivo el sábado 2 de mayo, con un concierto gratuito que reunió a cerca de 2 millones de personas.

La presentación, realizada frente al histórico hotel Copacabana Palace, fue parte de la tercera edición de Todo Mundo no Rio, el ciclo de megashows impulsado por la Municipalidad de Rio de Janeiro para posicionar a la ciudad como una capital global de grandes eventos musicales.

Tras las presentaciones de Madonna en 2024 y Lady Gaga en 2025, esta vez fue el turno de la artista colombiana, quien protagonizó el que las autoridades locales definieron como el show más grande de su trayectoria.

El espectáculo se realizó en el marco de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, con la que Shakira ha recorrido distintos países tras el lanzamiento de su álbum de 2024.

En Brasil, la cantante reforzó su vínculo con el público local con un show cargado de guiños al país, intervenciones en portugués y colaboraciones con figuras emblemáticas de la música brasileña.

La noche comenzó con un despliegue de drones sobre Copacabana, que incluyó la imagen de una loba, símbolo asociado a una de las etapas más reconocibles de su carrera.

Luego, la cantante abrió paso a un repertorio que cruzó distintas décadas de su discografía, desde canciones en español hasta algunos de sus mayores éxitos internacionales.

Entre los temas interpretados estuvieron Hips Don’t Lie, Antología, Waka Waka, Ojos Así, Estoy aquí, La Tortura, Chantaje y BZRP Music Sessions, Vol. 53.

Otro de los elementos más comentados del concierto fue la presencia de invitados locales.

Shakira incorporó al show a Anitta, Caetano Veloso, Maria Bethânia e Ivete Sangalo, cuatro nombres de distintas generaciones y estilos dentro de la música brasileña.

La administración municipal estimó que el evento podría impulsar cerca de R$ 800 millones en la economía carioca, equivalentes a unos US$ 160 millones.

Y aunque Shakira ha encabezado giras de estadios y festivales durante más de tres décadas, la magnitud de Copacabana marcó un nuevo hito en su trayectoria.

La convocatoria estimada de 2 millones de asistentes convirtió la presentación en el concierto más multitudinario de su carrera, según autoridades de Río.