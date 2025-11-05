“Fome” y “mala”: La dura crítica de José Antonio Kast a canción de Evelyn Matthei

La exalcaldesa de Providencia, estrenó un rap con cuestionamientos a Kast, a Jeanette Jara y al Presidente Gabriel Boric.

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast criticó duramente a la canción que este martes estrenó la carta a La Moneda por Chile Vamos, Evelyn Matthei.

“Soy bueno para la música, pero no me gustó”, afirmó Kast en Radio Universo.

Sobre el exparlamentario, la canción de Matthei señala: “Y se supone que la otra solución es mi amigo José Antonio / igual que yo, ofrece seguridad, pero tenemos una gran diferencia / Un buen presidente no puede presentar solo un gobierno de emergencia / Un líder contundente debe tener proyectos de futuro / después de arreglar el presente / y aquí te lo explico con peras y manzanas /por si vuelves a postular el día de mañana”.

Kast fue duro al señalar que la canción era “fome”: “La canción es mala, que se metan al Disco Kast, van a tener una canción diaria y se van a entretener como locos”.

“Cometió un tremendo error, lamento que haya caído en esto”, agregó el republicano.

“Creo que se hace daño ella misma y le hace un daño a una posibilidad real de que es derrotar en primera vuelta a la candidata de la izquierda del Partido Comunista de la continuidad”, complementó.

Finalmente, planteó que “si nosotros hiciéramos bien la pega y estuviéramos enfocados en mostrar qué es lo que significa la exministra del Trabajo que es que nos legó un millón de desempleados, dos millones de informales y Evelyn Matthei contrastara su gestión con la gestión de Jeannette Jara, creo que le haría un favor a la política chilena”.