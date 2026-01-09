FNE aprueba llegada de Jumbo a Chiloé y Calbuco con cuatro nuevos supermercados
Por CNN Chile
09.01.2026 / 13:13
El organismo visó la operación entre Cencosud y empresas locales para arrendar locales en Castro, Ancud y Calbuco. La resolución concluyó que no se afecta la competencia regional.
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó la llegada de supermercados Jumbo a la isla Grande de Chiloé y a la comuna de Calbuco, en la región de Los Lagos, mediante una operación que contempla la apertura de cuatro nuevos locales comerciales.
Según informó el organismo, la operación se concretará a través del arriendo de locales en las comunas de Castro, Ancud y Calbuco, lo que permitirá el ingreso de la cadena perteneciente a Cencosud a estos mercados.
De acuerdo con el documento de la FNE, el acuerdo involucra a Cencosud, Inmobiliaria Veliche y Comercial Tenaun, empresa que actualmente opera la marca Supermercado O’Higgins.
La resolución detalla que la operación considera el arriendo de los locales comerciales y la compra de activos necesarios para su funcionamiento. “La operación contempla además la transferencia del mobiliario, equipos, permisos, inventarios y otros activos que permiten la operación de los locales como tiendas de supermercado”, señala el texto.
Ubicación de los nuevos locales
Los supermercados Jumbo se emplazarán en las siguientes comunas:
- Avenida Brasil N°65, comuna de Calbuco.
- Calle Arturo Prat N°404, comuna de Ancud.
- Calle San Martín N°673, comuna de Castro.
- Calle Galvarino Riveros N°997, comuna de Castro.