FNE aprueba llegada de Jumbo a Chiloé y Calbuco con cuatro nuevos supermercados

Por CNN Chile

09.01.2026 / 13:13

El organismo visó la operación entre Cencosud y empresas locales para arrendar locales en Castro, Ancud y Calbuco. La resolución concluyó que no se afecta la competencia regional.

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó la llegada de supermercados Jumbo a la isla Grande de Chiloé y a la comuna de Calbuco, en la región de Los Lagos, mediante una operación que contempla la apertura de cuatro nuevos locales comerciales.

Según informó el organismo, la operación se concretará a través del arriendo de locales en las comunas de Castro, Ancud y Calbuco, lo que permitirá el ingreso de la cadena perteneciente a Cencosud a estos mercados. 

De acuerdo con el documento de la FNE, el acuerdo involucra a Cencosud, Inmobiliaria Veliche y Comercial Tenaun, empresa que actualmente opera la marca Supermercado O’Higgins.

La resolución detalla que la operación considera el arriendo de los locales comerciales y la compra de activos necesarios para su funcionamiento. “La operación contempla además la transferencia del mobiliario, equipos, permisos, inventarios y otros activos que permiten la operación de los locales como tiendas de supermercado”, señala el texto.

Ubicación de los nuevos locales

Los supermercados Jumbo se emplazarán en las siguientes comunas:

  • Avenida Brasil N°65, comuna de Calbuco.
  • Calle Arturo Prat N°404, comuna de Ancud.
  • Calle San Martín N°673, comuna de Castro.
  • Calle Galvarino Riveros N°997, comuna de Castro.

