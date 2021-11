El diputado independiente Raúl Florcita Alarcón sostuvo durante su intervención en la comisión revisora de la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, que el mandatario “está enfermo y está enfermando a todo un país”.

Este viernes la comisión presidida por la diputada del Partido Socialista (PS) Maya Fernández votó las conclusiones y, posteriormente, emitirá el informe del libelo para que sea revisado en la Sala. El documento fue rechazado.

Alarcón justificó su voto a favor de la acusación afirmando, entre otros aspectos, que “actualmente estamos viendo una forma truculenta de saltarse una ley que tiene que ver con la voluntariedad constitucional para vacunarse”.

“Aquí la voluntad truculenta, tramposa y engañosa no cambia ni pide que esa ley sea cambiada por una ley de obligatoriedad de vacuna, sino que él (Piñera) lo que hace, truculentamente también pensando que no nos damos cuenta, exige mediante la tarjeta de movilidad (…) para subir al bus y para otras actividades y, de esa manera, se sigue desarrollando una conducta engañosa, especulativa, truculenta, clásica y que corresponde a la experiencia del capital financiero donde esa forma conducta la utiliza en el tema de las leyes”, agregó.

El parlamentario también utilizó el espacio para citar al animador Felipe Camiroaga, el director técnico Marcelo Bielsa y el futbolista seleccionado nacional Ben Brereton.

“Aquí hubo un gran animador que murió en un trágico accidente, que es Felipe Camiroaga, que defendió esa zona y a ese señor, a Felipe Camiroaga, le prometieron que iban a proteger esa zona. No se ha hecho. También se ha traicionado a personas a las cuales se les ha prometió que se iba a proteger esa zona”, afirmó.

“Se bajó Barrancones, pero no minera y el presidente habló que él estaba protegiendo la naturaleza, y es evidente que no”, agregó.

En otro aspecto, el diputado les dijo a sus compañeros de comisión: “como ustedes saben, yo no soy político y he hecho esfuerzos por entender todas estas cosas. He asistido a todas las reuniones, así es que trato de manifestar mi opinión, trato de fundamentarla, pero hay algo que es innegable: la conducta truculenta, indigna, tramposa, creadora por el Dios dinero”.

“Voto a favor de esta acusación por alguien que está enfermo y está enfermando a todo un país. La gente tiene mucho odio por esa forma de conducta y con el odio no podemos ya seguir, por esa razón es que estoy a favor de esta acusación y que ojalá se vaya altiro. Ahorraríamos más odio”, sostuvo en otro momento de su discurso.

“No se debe odiar más. Un como este al que ama Marcelo Bielsa, un país como este que aman los futbolistas de afuera, incluso un futbolista inglés que es hijo de una chilena: Brereton, que ustedes conocen, nuestro goleador actual”, continuó.

Finalmente, Alarcón cuestionó la enseñanza paterna del presidente hacia sus hijos. “no puedo soportar una conducta que tiene estas características y, como padre, yo tampoco le perdono que les haya enseñado a sus hijos esa conducta que se deslinda muy cercanamente del delito. ¿Cómo un padre le puede enseñar a sus hijos a delinquir? Esa conducta aprendida por sus hijos, los cuales llevó a China, como padre la niego”, dijo.

“Además, tanto amor por la vacuna me hace pensar que está en algún negocio con los chinos, porque es evidente que a él no le ha interesado la salud de este pueblo”, criticó.

Alarcón terminó su discurso orando y cantos dirigidos tanto a personeros políticos de “la derecha social”, las “personas que han sufrido y, en especial, a la tercera edad”.