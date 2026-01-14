Fiscalía y detención de hijos de Julia Chuñil por su asesinato: “Es el resultado de una investigación compleja y reservada”

Se espera que durante las próximas horas se realice la audienca de control de detención contra los tres hijos acusados de parricidio y un exyerno de la víctima acusado de homicidio calificado.

Durante las últimas horas se produjo un vuelco en la investigación de la desaparición de Julia Chuñil, mujer que desapareció en noviembre de 2024 cerca de su casa en Máfil, en la Región de Los Ríos.

El Ministerio Público y Carabineros detuvieron a tres de sus hijos por el delito de parricidio, y además detuvieron al exyerno de Chuñil, acusado de homicidio calificado.

Los cuatro imputados por el crimen de la mujer quedaron a disposición del Juzgado de Garantía de Los Lagos y se espera que su audiencia de control de detención se lleve a cabo durante las próximas horas.

Quien se refirió a la detención de los acusados fue la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, quien entregó detalles sobre la indagatoria.

Al respecto, la persecutora señaló que “durante la madrugada del día de hoy, se dio cumplimiento a órdenes de detención en la causa por la desaparición de doña Julia del Carmen Chuñil Catricura“.

Además, aseguró que “se trata del resultado de una investigación compleja, sigilosa y reservada, dirigida por la Fiscalía, desarrollada junto a las policías y con el apoyo de distintas instituciones del Estado. Esto permitió reunir antecedentes suficientes para solicitar al tribunal órdenes de detención“.

“Actualmente, se encuentran detenidos tres hijos y un exyerno de la víctima por los delitos de robo con violencia y homicidio calificado, correspondiendo, en el caso de los hijos, la calificación de parricidio, todos en calidad de autores“, acotó Esquivel.

Finalmente, la fiscal regional detalló que “los antecedentes serán expuestos por la Fiscalía en la audiencia de control de detención y de formalización de la investigación ante el juez de Garantía de Los Lagos, la que se desarrollará en las próximas horas”.