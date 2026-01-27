Fiscalía detalló “ruta del dinero” y gestiones irregulares: Las claves de la imputación contra Ángela Vivanco

En el primer día de formalización, el Ministerio Público expuso su reconstrucción del caso y solicitó prisión preventiva. La defensa cuestionó la detención y la solidez de los antecedentes. La audiencia sigue con querellantes y el tribunal resolverá cautelares el viernes.

La formalización de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco entró a su segunda jornada este martes 27 de enero, luego de un primer día en que la Fiscalía expuso una reconstrucción de hechos y solicitó prisión preventiva. La defensa, en tanto, objetó la detención y cuestionó la consistencia de la imputación.

¿Qué expuso la Fiscalía en el día 1?

Según la Fiscalía, Vivanco utilizó su posición en la Tercera Sala para acelerar y direccionar resoluciones favorables al Consorcio Bielorruso Belaz-Movitec en el litigio contra Codelco, pese a vínculos con abogados del caso. El ente persecutor también describió actuaciones posteriores que, a su juicio, incrementaron el monto asociado a decisiones adversas para la cuprífera estatal.

En paralelo, el Ministerio Público expuso una presunta “ruta del dinero” que, según su tesis, buscó ocultar el origen ilícito de pagos mediante terceros y operaciones financieras atribuidas a la pareja de Vivanco. Dentro de los antecedentes, Fiscalía aludió a gastos, viajes y compras de divisas, además de una imagen presentada como elemento de contexto.

La fiscal regional indicó pagos individualizados por $70 millones y $45 millones, sin descartar nuevas formalizaciones porque la investigación sigue abierta.

Fiscalía también sostuvo que existieron conductas posteriores que, a su juicio, afectan el éxito investigativo, como eliminación de conversaciones y manipulación de dispositivos, argumento que incorporó al debate por cautelares.

Lo que respondió la defensa

La defensa solicitó que el tribunal declarara ilegal la detención, petición que fue rechazada. Fuera de audiencia, el defensor Jorge Valladares calificó la detención como innecesaria y desproporcionada, sostuvo que Vivanco se mantuvo disponible para diligencias y afirmó que los antecedentes no configuran delitos ni participación de manera suficiente, en su criterio.

Qué viene ahora: El cronograma y las cautelares

El tribunal dispuso la ampliación de la detención mientras avanza la formalización. Para este martes, se esperan los alegatos de querellantes, entre ellos Codelco y el Consejo de Defensa del Estado. El miércoles habrá receso para revisión de antecedentes por parte de la defensa, y el jueves se retomará con la discusión pendiente. La resolución sobre la prisión preventiva quedó prevista para el viernes.

Mientras dura la formalización, Vivanco permanece recluida “en tránsito” en el Centro de Detención Femenina de San Joaquín, según información pública sobre el caso. En esta causa rige la presunción de inocencia.