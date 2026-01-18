Fiscalía Regional de Biobío se despliega en terreno para investigar origen de los incendios forestales

La fiscal regional del Biobío informó que también trabajan acompañando a Carabineros y PDI en el levantamiento de cadáveres y su identificación, además del apoyo a las víctimas de la emergencia.

La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, informó que ya se está trabajando para determinar las eventuales responsabilidades por los incendios forestales que se desarrollan en la Región del Biobío.

Tras recibir información sobre la emergencia, se dispusieron diligencias investigativas y “algunas concurrencias que se han ido concretando desde la mañana en adelante”, señaló.

En esa línea, comunicó que hay al menos tres fiscales trabajando en ello, que están desplegados en el puesto de mando en la 3° Comisaría de Penco, en la Unidad de Víctimas y Testigos, y también en el Servicio Médico Legal (SML).

“La Fiscalía tiene hoy día tres obligaciones que cumplir de manera muy rigurosa”, detalló Cartagena.

La primera de ellas es “la investigación de cómo ocurrió este hecho. En ese sentido, ya instruimos a un equipo policial específico de la PDI creado específicamente para esto”.

Personal de la PDI se encuentra trabajando, aunque aún no se puede ingresar a los sitios del suceso debido a que el incendio continúa fuera de control.

También está la tarea de “acompañar a los laboratorios de Carabineros y de la PDI en el levantamiento de los cadáveres y su eventual identificación inmediata o toma de datos para poder proceder en ese sentido”.

Mientras que una tercera labor es el “apoyo a las víctimas, que son muchas hoy día, y también en ese sentido tenemos un equipo multidisciplinario apoyando acá en Penco y apoyando en el Servicio Médico Legal. No podemos descuidar ninguna de estas tres labores y entonces hemos dividido nuestras fuerzas para efectos de atender cada una de las cosas de manera eficaz y eficiente”, aseveró la persecutora.

Situación de incendios forestales en Chile

Los incendios más grandes se desarrollan hasta ahora en las regiones de Ñuble y Biobío.

Debido a ello, el presidente Gabriel Boric decretó estado de catástrofe en ambas regiones, las que se mantienen también bajo alerta roja. El mandatario viajó hasta el lugar de la emergencia para desplegarse en terreno.

Tras el Cogrid Nacional, desde el Gobierno informaron que hasta el momento hay 16 personas que han fallecido debido a los incendios forestales.

En tanto, Senapred ha llamado a evacuar distintos sectores en el Biobío, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando para combatir el avance de las llamas.