Fiscalía pide 8 años de cárcel a Camila Polizzi en el marco del caso Fundación en Ti

En tanto, el abogado defensor de Camila Polizzi, Francisco García, declaró que "la solicitud de penas por parte del Ministerio Público no nos sorprende".

La Fiscalía Regional del Biobío ingresó la acusación en contra de la excandidata Camila Polizzi y otros presuntos involucrados en la transferencia de $250 millones desde el Gobierno Regional a la Fundación en Ti, esto en el marco del Caso Convenios.

El fiscal María José Aguayo señaló -según consignó Radio Biobio- que “las penas son distintas dependiendo de los delitos y de los imputados. Respecto de los tres imputados acusados por delitos de estafa y lavado de activo, se pidieron dos penas de cuatro años, es decir, una pena total de ocho años”.

“En particular, respecto de los funcionarios públicos, específicamente del ex administrador regional y el ex jefe de la División de Desarrollo Social y Humano, se pidieron 15 años”, complementó.

“Siempre hemos tenido conocimiento, desde la primera formalización, que el Ministerio Público le atribuye participación en un delito de estafa y en un delito de lavado de activo”, cerró.