País bíobío

Fiscalía pide 8 años de cárcel a Camila Polizzi en el marco del caso Fundación en Ti

Por CNN Chile

14.09.2025 / 11:36

{alt}

En tanto, el abogado defensor de Camila Polizzi, Francisco García, declaró que "la solicitud de penas por parte del Ministerio Público no nos sorprende".

La Fiscalía Regional del Biobío ingresó la acusación en contra de la excandidata Camila Polizzi y otros presuntos involucrados en la transferencia de $250 millones desde el Gobierno Regional a la Fundación en Ti, esto en el marco del Caso Convenios.

El fiscal María José Aguayo señaló -según consignó Radio Biobio- que  “las penas son distintas dependiendo de los delitos y de los imputados. Respecto de los tres imputados acusados por delitos de estafa y lavado de activo, se pidieron dos penas de cuatro años, es decir, una pena total de ocho años”.

“En particular, respecto de los funcionarios públicos, específicamente del ex administrador regional y el ex jefe de la División de Desarrollo Social y Humano, se pidieron 15 años”, complementó.

En tanto, el abogado defensor de Camila Polizzi, Francisco García, declaró que “la solicitud de penas por parte del Ministerio Público no nos sorprende”.

“Siempre hemos tenido conocimiento, desde la primera formalización, que el Ministerio Público le atribuye participación en un delito de estafa y en un delito de lavado de activo”, cerró.

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Precios al alza y gasto por persona: ¿Cuánto costará celebrar estas Fiestas Patrias en Chile?

LO ÚLTIMO

Deportes El bochornoso momento del VAR en la final de la Supercopa entre la U y Colo Colo: Mostraron una jugada distinta durante minutos
"Amor por el juego": Marcelo Bielsa sorprende sentarse sobre una pared para ver partido en Uruguay
“Las iglesias deberían tener una posición más fuerte”: Ossandón tras Tedeum por debate sobre aborto y eutanasia
"Hablan más de la baja calidad del candidato": El duro dardo del PC a MEO por emplazamientos a Jara en el debate
Daniel Jadue cuestiona a Tricel por fallo en su contra | CNN Prime
Emiten aviso por calor extremo en dos regiones del país: Máximas alcanzarán los 35°C