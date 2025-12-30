Fiscalía Oriente presentó acusación contra Cathy Barriga: Es acusada de fraude al fisco, malversación y otros delitos

Posteriormente, el tribunal deberá fijar una audiencia de preparación de juicio oral, en donde se discutirán las pruebas presentadas por el ente persecutor.

La Fiscalía Regional Metropolitana Oriente cerró la investigación y presentó acusación en contra de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.

La exautoridad fue acusada por diversos delitos, entre ellos, fraude al fisco, negociación incompatible, malversación de caudales públicos y falsificación de instrumento público, según detalló Pamela Valdés, Jefa de Asesoría Jurídica.

De esa manera, la Fiscalía solicitó penas que van desde los 5 años y 1 día hasta los 10 años y 1 día por los ilícitos mencionados en carácter de reiterados.

El ente también pidió “multas y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos”.

“Con esta acusación, la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente concluye su investigación en contra de la exalcaldesa y deberá ahora el tribunal fijar una audiencia de preparación de juicio oral, en donde se discutirá la prueba presentada por el ente persecutor”, explicó Valdés.

El detalle de las penas solicitadas según el delito:

10 años y 1 día de presidio mayor por el delito de fraude al fisco

7 años de presidio mayor por falsificación de instrumentos públicos y uso de instrumento público falsificado

5 años y 1 día por delitos reiterados de malversación de caudales públicos

541 días de reclusión menor por el delito de negociación incompatible