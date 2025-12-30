País cathy barriga

Fiscalía Oriente presentó acusación contra Cathy Barriga: Es acusada de fraude al fisco, malversación y otros delitos

Por Valentina Sánchez Cárdenas

30.12.2025 / 15:08

{alt}

Posteriormente, el tribunal deberá fijar una audiencia de preparación de juicio oral, en donde se discutirán las pruebas presentadas por el ente persecutor.

La Fiscalía Regional Metropolitana Oriente cerró la investigación y presentó acusación en contra de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.

La exautoridad fue acusada por diversos delitos, entre ellos, fraude al fisco, negociación incompatible, malversación de caudales públicos y falsificación de instrumento público, según detalló Pamela Valdés, Jefa de Asesoría Jurídica.

De esa manera, la Fiscalía solicitó penas que van desde los 5 años y 1 día hasta los 10 años y 1 día por los ilícitos mencionados en carácter de reiterados.

El ente también pidió “multas y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos”.

“Con esta acusación, la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente concluye su investigación en contra de la exalcaldesa y deberá ahora el tribunal fijar una audiencia de preparación de juicio oral, en donde se discutirá la prueba presentada por el ente persecutor”, explicó Valdés.

El detalle de las penas solicitadas según el delito:

  • 10 años y 1 día de presidio mayor por el delito de fraude al fisco
  • 7 años de presidio mayor por falsificación de instrumentos públicos y uso de instrumento público falsificado
  • 5 años y 1 día por delitos reiterados de malversación de caudales públicos
  • 541 días de reclusión menor por el delito de negociación incompatible

DESTACAMOS

Servicios Acreencias bancarias: ¿Cómo revisar si tienes dinero olvidado y qué pasa si no lo cobras?

LO ÚLTIMO

Programas completos Año nuevo 2026: ¿Cómo estará el tiempo? | CNN Tiempo
Conaf entrega balance: Incendio forestal en Las Condes ha consumido 800 hectáreas
Nintendo logra multa contra tienda peruana por importar peluches falsificados de Pokémon
Gobierno designa a Macarena Cortés como primera directora del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia
Israel revoca licencias a 37 ONG en Gaza, incluida Médicos Sin Fronteras, por presuntos vínculos con el terrorismo
Bukele afirma que le gustaría seguir “diez años más” gobernando en El Salvador