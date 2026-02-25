Fiscalía abre investigación por presunto hackeo a telecom chilenas tras alerta del embajador de EE.UU. por el cable chino

La indagatoria quedó a cargo de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y se tramita bajo reserva, luego de antecedentes que el Gobierno remitió al Ministerio Público tras declaraciones del embajador Brandon Judd.

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte abrió una investigación penal por un presunto hackeo desde el extranjero contra compañías chilenas de telecomunicaciones, tras una advertencia pública del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, en el contexto de la controversia por el cable submarino Chile–China Express.

Según se informó, los antecedentes fueron entregados por el Gobierno a la fiscalía, lo que derivó en la apertura de una causa dirigida por el fiscal regional Xavier Armendáriz y bajo estricta reserva.

En una conferencia de prensa realizada el lunes, Judd aseguró que Estados Unidos compartió con autoridades chilenas “información específica” sobre incursiones en sistemas de telecomunicaciones atribuidas a “actores malignos extranjeros”.

El embajador sostuvo que la intervención apuntó a múltiples compañías privadas, con riesgo para la privacidad y la información personal de usuarios de telefonía móvil en Chile.

Además, se reportó que el presunto ataque también habría afectado a una empresa chilena del rubro construcción que compite con firmas extranjeras por proyectos en el país.