Fiscalía ingresa querella de capitulos contra Vivanco: Los detalles de la investigación por presuntos sobornos a la exmagistrada

La Fiscalía Regional de Los Lagos, liderada por Carmen Gloria Wittwer, ingresó este miércoles una querella de capítulos para formalizar cargos contra la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, a quien se le atribuyen presuntos delitos de cohecho, soborno y violaciones a leyes especiales.

La querella se produce tras la orden de detención y solicitud de entrada y registro presentada el lunes 3 de noviembre ante el Séptimo Juzgado de Garantía.

En el marco de estas diligencias, fueron detenidos Gonzalo Migueles, pareja de Vivanco, y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, representantes legales del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec en litigios contra Codelco.

Durante los procedimientos, la Fiscalía incautó computadores, teléfonos móviles y documentación relacionada con los imputados, considerada clave para la investigación.

Los hechos: Presuntos sobornos y compras millonarias

De acuerdo con información publicada por Reportea, la investigación apunta a que Vivanco habría recibido dos millonarios montos a través de una red de intermediarios tras favorecer al consorcio Belaz Movitec en un fallo de la Tercera Sala de la Suprema, de la cual formaba parte.

El primer desembolso, calificado como eventual soborno, se realizó el 18 de diciembre de 2023 por US$14.000 (aproximadamente $12.216.260 en esa fecha), luego de que Belaz Movitec lograra un fallo favorable en un litigio con Codelco, que terminó pagando $4.415.816.192 al consorcio.

Tras este pago, Vivanco y Migueles realizaron un viaje a Buenos Aires entre el 22 y el 25 de diciembre y otro a Brasil del 12 al 27 de enero de 2024, donde habrían efectuado compras millonarias con tarjetas de crédito en dólares, recogió La Tercera.

El segundo pago alcanzó los $45 millones y se efectuó tras un nuevo litigio que obligó a Codelco a realizar un pago millonario al consorcio. Según la Fiscalía, los fondos pasaron por intermediarios para ocultar su origen antes de llegar a manos de Migueles.

Codelco habría transferido más de $1.000 millones a la cuenta del abogado Eduardo Lagos, quien habría distribuido los fondos entre honorarios, pagos a terceros y la presunta coima.

Ese dinero, sostienen los fiscales, habría sido entregado finalmente a Migueles, quien lo habría distribuido entre dos conservadores de Bienes Raíces, Yamil Najle (Chillán) y Sergio Yáber (Puente Alto). Ambos fueron allanados la semana pasada y son investigados por presuntamente retornar el dinero lavado a manos de Vivanco.

Migueles, sin embargo, niega cualquier irregularidad y sostiene que los pagos corresponden a asesorías profesionales prestadas durante años.