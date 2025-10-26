País Krishna Aguilera

Fiscalía dice que crimen de Krishna Aguilera fue premeditado y detalla que sexto detenido tuvo rol clave en hallazgo del cuerpo

Por CNN Chile

26.10.2025 / 14:52

{alt}

El fiscal regional Metropolitano Occidente, Marcos Pastén, aseguró que las pruebas y el estado del cuerpo respaldan la tesis de un secuestro con homicidio planificado.

El fiscal regional Metropolitano Occidente, Marcos Pastén, confirmó este domingo que la muerte de Krishna Aguilera, la joven de 19 años cuyo cuerpo fue hallado en Calera de Tango, no fue un “hecho accidental”.

Según el persecutor, las pruebas y el estado del cuerpo respaldan la tesis de un secuestro con homicidio planificado.

“No fue una situación azarosa ni un crimen pasional o circunstancial, sino un secuestro con homicidio que se planificó previamente”, agregó.

Hasta ahora, seis personas permanecen detenidas por su presunta participación en el caso. Entre ellas se encuentra Juan Beltrán, de 44 años, expareja de la víctima y última persona que fue vista con ella con vida. Según el fiscal, Beltrán habría actuado junto a personas de su círculo más cercano.

Sexto detenido tuvo rol clave en el hallazgo del cuerpo de Krishna Aguilera

Pastén también se refirió al sexto detenido, quien fue capturado durante esta jornada y habría tenido un rol clave para dar con el paradero del cuerpo de Aguilera, encontrado enterrado en el sector de Catemito, en la comuna de Calera de Tango, recogió 24Horas.

El imputado colaboró con la investigación y nos entregó el punto exacto que ya teníamos parcialmente identificado”, explicó el fiscal, destacando que su cooperación fue determinante para el hallazgo.

DESTACAMOS

Tendencias Electrodomésticos compactos: la revolución silenciosa que redefine la vida urbana en Chile

LO ÚLTIMO

País Seis detenidos, un sospechoso y un cuerpo en Calera de Tango: Qué sabemos del caso de Krishna Aguilera
Leila Guerriero: "La música del texto es importantísima. Tiene que ver con la atmósfera, con el clima"
Fuerte sismo se percibió en la Región Metropolitana durante la tarde de este domingo
Análisis: ¿A qué juega Petro? El ping-pong de insultos con Trump puede salirle caro
Kaiser afirma que en su gira por Concepción lo recibió "un dirigente sindical comunista"
Trump informará al Congreso sobre posibles operaciones militares en Venezuela y Colombia, según un senador republicano