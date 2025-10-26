Fiscalía dice que crimen de Krishna Aguilera fue premeditado y detalla que sexto detenido tuvo rol clave en hallazgo del cuerpo

El fiscal regional Metropolitano Occidente, Marcos Pastén, aseguró que las pruebas y el estado del cuerpo respaldan la tesis de un secuestro con homicidio planificado.

El fiscal regional Metropolitano Occidente, Marcos Pastén, confirmó este domingo que la muerte de Krishna Aguilera, la joven de 19 años cuyo cuerpo fue hallado en Calera de Tango, no fue un “hecho accidental”.

Según el persecutor, las pruebas y el estado del cuerpo respaldan la tesis de un secuestro con homicidio planificado.

“No fue una situación azarosa ni un crimen pasional o circunstancial, sino un secuestro con homicidio que se planificó previamente”, agregó.

Hasta ahora, seis personas permanecen detenidas por su presunta participación en el caso. Entre ellas se encuentra Juan Beltrán, de 44 años, expareja de la víctima y última persona que fue vista con ella con vida. Según el fiscal, Beltrán habría actuado junto a personas de su círculo más cercano.

Sexto detenido tuvo rol clave en el hallazgo del cuerpo de Krishna Aguilera

Pastén también se refirió al sexto detenido, quien fue capturado durante esta jornada y habría tenido un rol clave para dar con el paradero del cuerpo de Aguilera, encontrado enterrado en el sector de Catemito, en la comuna de Calera de Tango, recogió 24Horas.

“El imputado colaboró con la investigación y nos entregó el punto exacto que ya teníamos parcialmente identificado”, explicó el fiscal, destacando que su cooperación fue determinante para el hallazgo.