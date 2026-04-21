Fiscalía detalla lesiones de ministra Lincolao tras ataque en la UACh: Tres estudiantes quedaron con cautelares

El Ministerio Público informó que la autoridad presentó lesiones en cabeza, tobillo y mano tras el incidente en Valdivia. Los imputados quedaron con arraigo nacional, firma quincenal y prohibición de acercarse a la víctima.

La Fiscalía entregó nuevos antecedentes sobre las lesiones que sufrió la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, tras el ataque ocurrido en dependencias de la Universidad Austral de Chile (UACh), en Valdivia, hecho por el cual tres estudiantes fueron formalizados.

Según lo expuesto en audiencia, la secretaria de Estado presentó un aumento de volumen en la zona parietal izquierda, además de lesiones en el tobillo izquierdo —con limitación de movilidad— y en la mano derecha.

Los tres imputados quedaron sujetos a medidas cautelares, entre ellas arraigo nacional, firma quincenal y prohibición de acercarse a la ministra, mientras avanza la investigación por el delito de atentado contra la autoridad.

El tribunal descartó decretar arresto domiciliario nocturno, medida que había sido solicitada por la Fiscalía. El juez argumentó que los imputados, en su calidad de estudiantes, deben mantener ciertas actividades, lo que hacía desproporcionada esa cautelar.

De acuerdo con los antecedentes del caso, el ataque se produjo a las afueras del aula magna del campus Isla Teja, donde la ministra participaba en una actividad. En ese contexto, un grupo de estudiantes habría lanzado líquidos y golpeado el vehículo en el que se retiraba.

La Fiscalía sostiene que existió una acción directa contra la autoridad, incluyendo intentos de agresión física, lo que motivó la formalización de tres personas vinculadas a la universidad.

Durante la investigación también se informó que algunos de los imputados habrían modificado su apariencia tras el incidente, lo que fue considerado como un elemento relevante para el desarrollo de las diligencias.

En cuanto a las penas asociadas al delito, el Ministerio Público indicó que podrían ir desde los 61 días hasta los tres años de presidio, dependiendo de cómo se configuren los hechos durante el proceso.