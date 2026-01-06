Fiscalía confirma solicitud de declaración a Nicolás Maduro por el Caso Ojeda

El fiscal regional coordinador ECOH Metropolitana, Héctor Barros, señaló en CNN Chile que “es importante tener el testimonio de Nicolás Maduro y los antecedentes que pudiese aportar” en el Caso Ojeda.

Durante la tarde de este martes, el fiscal Héctor Barros confirmó que pedirá la declaración de Nicolás Maduro en el denominado Caso Ojeda.

Según reportó CNN Chile, esta solicitud se concretará durante esta semana, y se espera que Estados Unidos responda la petición en un plazo cercano a un mes.

Dicha solicitud ya fue firmada por el fiscal nacional, Ángel Valencia, y luego pasará a Cancillería para ser remitida al Ministerio de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, desde donde llegará a la justicia.

“Es importante tener el testimonio de Maduro porque, de acuerdo a los antecedentes que están vertidos en la carpeta de investigación fiscal, este es un encargo que hace Diosdado Cabello y que pagaría el gobierno venezolano, a través de Cabello, a la organización del Tren de Aragua para que materialice y concrete el secuestro con homicidio de Ronald Ojeda”, describió Barros.

En ese sentido, subrayó que esta “no fue una decisión aislada por parte de Cabello”.

Por tanto, remarcó que “es importante poder contar con el testimonio y antecedentes que él pudiese aportar”. Sin embargo, aclaró: “Ahora eso es bien relativo, porque él tendría la calidad de imputado y, por lo tanto, tiene el derecho de guardar silencio y también requiere la autorización de las autoridades norteamericanas para efectos de proceder esa diligencia”.

Asimismo, enfatizó que “lo que nosotros vamos a intentar es solicitar la realización de la diligencia y ojalá, desde esa perspectiva, pudiese prosperar”.

Cabe recordar que Ojeda era teniente (r) del Ejército de Venezuela, y que fue secuestrado y asesinado en febrero de 2024.