Fiscalía confirma que pidió ampliación de la investigación de contra Monsalve a petición de su defensa

Por CNN Chile

16.09.2025 / 16:09

La petición fue realizada por su propia defensa, mientras el Ministerio Público ingresó un escrito para solicitar una audiencia en el 7.º Juzgado de Garantía.

Este martes se dio a conocer la solicitud de ampliación de la investigación contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, acusado de delitos de carácter sexual.

La ampliación, confirmada por el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, en conversación con Radio Cooperativa, fue a petición de la defensa de la exautoridad.

Así, el persecutor además detalló que ayer se ingresó un escrito ante el 7.º Juzgado de Garantía para realizar una audiencia donde se discuta aumentar el plazo.

La entrevista de Monsalve

En la conversación, Armendáriz también se refirió a los recientes dichos de Monsalve, dados a conocer en una entrevista con La Tercera, en donde aseguró haber cometido un error, más no un delito.

“¿Cómo llegamos entonces a una situación como esa? Es una pregunta que todavía no es aclarada. A medida que ha pasado el tiempo y se han ido agregando elementos, mi sospecha era la posibilidad de ser drogado o de la intervención de terceros”, señaló Monsalve.

En esa misma línea, afirmó que haber tenido una relación con una subalterna “fue un error evidente, grave. Cometí un error que me puso en una situación en la que nunca pensé estar, pero no cometí un delito”.

En ese sentido, el fiscal fue tajante: “Corresponden a una libertad de expresión con la cual no podemos, sino estar de acuerdo”.

