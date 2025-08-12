Fiscalía anuncia cierre de investigación por Democracia Viva y otras aristas del Caso Convenios: Se imputará a 7 personas

La Fiscalía informó que se agotaron las diligencias en estas líneas investigativas y que ahora comienza un plazo legal de 10 días para presentar acusaciones formales contra los imputados.

A más de dos años del estallido del llamado Caso Convenios, la Fiscalía Regional de Antofagasta informó este martes el cierre de la investigación en varias de sus aristas, entre ellas la que involucra a la fundación Democracia Viva, epicentro del escándalo que golpeó al oficialismo en 2023.

La decisión marca un avance clave en la causa, ya que a partir de ahora corre un plazo de 10 días para que el Ministerio Público presente acusación formal contra siete imputados.

El Ministerio Público detalló que, además de Democracia Viva, también se cerraron las investigaciones en las fundaciones Fibra, Fusupo y Tomarte, todas vinculadas a la Seremi de Vivienda en Antofagasta, desde donde se habrían suscrito millonarios convenios bajo cuestionamientos por presuntas irregularidades administrativas y vínculos personales.

Esto ya que, según Fiscalía, se agotaron todas las diligencias en estas cuatro líneas investigativas.

El estallido del caso

La causa comenzó a tomar notoriedad en junio de 2023, cuando se reveló que la fundación Democracia Viva, liderada por Daniel Andrade, recibió convenios por más de $426 millones con el Estado, en un proceso que habría sido viciado por lazos de cercanía y militancia, según establece la acusación de Fiscalía.

El hecho generó controversia política no solo por los montos involucrados, sino por los lazos personales entre Andrade y la diputada Catalina Pérez, quien más tarde fue desaforada y formalizada, tras ser acusada por fraude al Fisco.

Otros involucrados en el proceso judicial son el exseremi de Vivienda en Antofagasta, Carlos Contreras, y la exconcejala Paz Juica, quienes también enfrentan cargos en esta causa.