Fiscalía cierra causa por fallida venta de casa de Salvador Allende: Anuncia que no perseverará en la indagatoria

A través de un comunicado, la Fiscalía Regional de Coquimbo anunció el cierre de la investigación por la fallida compraventa de la casa de Salvador Allende.

En dicha causa, se investigaban eventuales delitos de corrupción asociados al proceso de venta del domicilio que buscaba ser convertido en un museo.

Por esta situación, tuvieron que salir de sus cargos la exministra Maya Fernández y la exsenadora Isabel Allende, ambas parientes del fallecido exPresidente que firmaron el documento a pesar de ser altas autoridades públicas.

En este caso, el Ministerio Público informó que “se resolvió comunicar al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago la decisión de no perseverar en la causa investigada por un presunto tráfico de influencias y fraude al fisco en la fallida compraventa de la casa del exPresidente Salvador Allende”.

Del mismo modo, detallaron que “esta causa se inició de oficio por parte de la Fiscalía Regional de Coquimbo con fecha 8 de enero de 2025 y a la que posteriormente se sumaron las denuncias y acciones de querellantes el 9 de enero del mismo año”.

“Reunida y analizada la información recopilada durante la investigación, a la fecha no se disponen por ahora de antecedentes que permitan sostener una imputación en contra de sujetos determinados, sin perjuicios de otras informaciones que pudieran surgir”, se indicó.

Del mismo modo, Fiscalía apuntó a que “se realizaron solicitudes al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago el 26 de febrero de 2025 sobre incautación de teléfonos celulares, incautación y análisis de correos electrónicos y de información contenida en almacenamientos físico y virtuales; revisión y extracción digital forense y entrada y registro de los domicilios de los investigados, las cuales con fecha 27 de febrero pasado no fueron autorizadas por el tribunal“.

“La comunicación de la decisión de no perseverar se efectuará en audiencia pública ante el Séptimo Juzgado de Garantía, cuya fecha y hora se encuentran pendientes”, sentenciaron.