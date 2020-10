Este domingo, ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, se realiza la audiencia de formalización de Sebastián Zamora Soto (22), el carabinero involucrado en la caída de un adolescente desde el puente Pío Nono al lecho del río Mapocho.

El funcionario policial fue detenido la tarde del sábado, luego que la Fiscalía Centro Norte lo sindicara como responsable de provocar la caída del joven de 16 años, en medio de manifestaciones que se desarrollaban en Plaza Baquedano durante la jornada del viernes. Por esta causa, se le imputa el delito de homicidio frustrado.

Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó la medida cautelar de prisión preventiva en contra del uniformado. Esto, luego que la fiscal a cargo del caso, Ximena Chong, estableciera que el efectivo representa un “peligro para la seguridad de la sociedad, y además eventual peligro de reiteración”.

Este sábado la fiscal de Alta Complejidad reveló que las diligencias determinaron que el carabinero actuó de forma dolosa: “En el contexto de una arremetida realizada por personal de la Unidad de Control de Orden Público, habría impulsado al joven de 16 años, lo que habría provocado su caída”.

“Acción homicida”

La persecutora indicó que se han podido definir las circunstancias del hecho “a través de videos obtenidos desde de medios de comunicación, redes sociales, pero también de otros elementos audiovisuales obtenidos incluso de las cámaras corporales portadas por funcionarios de Carabineros y cámaras de seguridad existentes en el sector, además de tomar declaración a testigos de los hechos”.

Precisamente esas pruebas audiovisuales fueron reveladas al tribunal en la audiencia de formalización. La fiscal mostró un video proveniente de las cámaras corporales de Carabineros, argumentando que en las imágenes se aprecia una “acción homicida del imputado respecto de la víctima”.

De acuerdo a la declaración de la persecutora, “el imputado, quien también corría como se indicó, se abalanza en diagonal contra el adolescente, tomándolo con sus brazos e impulsándolo de tal forma que lo eleva sobre la baranda y lo hace caer de cabeza hacia el río Mapocho”.

“El funcionario de carabineros no realiza ninguna acción orientada a evitar la caída y tras constatar lo referido y observar a la víctima boca abajo e inmóvil dentro de las aguas del río, junto al resto de los funcionarios se retira del lugar”, agregó la fiscal Ximena Chong.

Asimismo, detalló que “en uno de los diálogos que alcanzan a captarse en esta grabación, se escucha como se indica que ‘el Zamora trató de agarrar a un gallo y se le cayó’. Esas son las expresiones que son vertidas. Más adelante, vamos a ver que se señala también en este video que Zamora es subido a uno de los carros tácticos que se encontraban en el lugar”.

La fiscal Chong también hizo hincapié en la nula ayuda otorgada por los carabineros presentes en el lugar. Además, presentó unos audios en los que se escucha al propio imputado, en horas posteriores, indicando que la víctima estaba en calidad de detenido, presuntamente con el propósito de construir una coartada.

En ese contexto, la persecutora relató la versión de la enfermera que atendió al adolescente: “La enfermera que atendió al joven indicó que no había personal de carabineros cuando el paciente ingresó a la clínica y que tampoco vio a personal de la institución resguardando o realizando diligencias en la clínica”.

“Hay dolo directo”

En tanto, la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, señaló en la instancia que se adhiere a la solicitud del Ministerio Público y declaró que espera que el imputado no sea el único que responda por el hecho.

Respecto al imputado, manifestó que “se aprovechó de su cargo para cometer un delito violento contra un menor de edad y arranca”.

“Acá hay dolo directo. No existe posibilidad que el imputado, que ejerce funciones en una unidad de ‘elite’ en Carabineros, no se represente que, corriendo en diagonal y empujando a la víctima contra una baranda, no se va producir este resultado”, condenó.