Fiscalía ingresa acusación en Caso Audios-Factop: Pide 14 años de cárcel para Hermosilla y 18 años para Villalobos

El Ministerio Público dio un paso decisivo este martes en el marco de la investigación del caso Factop-Audio al presentar la acusación formal contra los imputados ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, en una acción que busca llevar la causa a juicio oral tras casi dos años de investigación.

El escrito fue ingresado un día antes de que venciera el plazo legal, luego de que la Fiscalía Metropolitana Oriente declarara cerrada la investigación el pasado 16 de enero, recogió La Tercera.

En esa oportunidad, los fiscales Lorena Parra, Felipe Sepúlveda y Juan Pablo Araya informaron que se habían agotado las diligencias, dando por concluida la primera etapa del proceso.

Las penas que pide Fiscalía

En la acusación, la Fiscalía solicitó hasta 20 años de cárcel para algunos de los imputados, entre ellos Luis Hermosilla, la abogada Leonarda Villalobos, Álvaro Jalaff y Daniel Sauer.

Según detalló la fiscal metropolitana Oriente, Lorena Parra, en conversación con CNN Chile, las penas solicitadas varían según la cantidad y gravedad de los delitos imputados.

“En el caso de Daniel Sauer, al sumar los distintos delitos, la pena alcanza los 20 años. Para Leonarda Villalobos se solicitan 18 años y para Luis Hermosilla, 14 años de presidio”, explicó Parra, agregando que esa es la pretensión del Ministerio Público y que esperan que el tribunal la acoja.

La causa se originó tras la divulgación de un registro de audio en el que el abogado Luis Hermosilla aludía a presuntos pagos irregulares a funcionarios públicos, hecho que derivó en una de las mayores crisis recientes del Poder Judicial y que culminó con la remoción de cuatro ministros.

Pese al avance del proceso, el medio anteriormente mencionado informó que las defensas evalúan solicitar la reapertura de la investigación, lo que podría retrasar el inicio del juicio oral y extender la tramitación del caso.