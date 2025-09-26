Fiscalía acusa a perito por falso testimonio para favorecer a Martín Pradenas durante su juicio: Piden 4 años de cárcel
Por CNN Chile
26.09.2025 / 18:23
Pradenas, principal imputado en el connotado caso de Antonia Barra, joven de 21 años que se quitó la vida en 2020, fue condenado a 17 años de prisión por siete delitos sexuales. Incluida la violación en contra de Barra.
Juan Muñoz Cortés, un perito informático y teniente coronel de Carabineros en retiro, que declaró en la causa contra Martín Pradenas fue acusado este viernes por Fiscalía por haber presentado un testimonio falso a favor del acusado.
Se solicita una pena de 4 años de presidio para Muñoz, a quien se apunta por entregar un testimonio que buscó beneficiar al acusado durante su primer juicio oral, realizado en 2022, y habría entregado un peritaje con antecedentes falsos.
Tras la acusación de Fiscalía, el Tribunal de Garantía de Temuco fijó una audiencia de preparación de juicio oral que quedó agendada para el próximo 5 de febrero.
“Es una conducta grave que un perito falte a la verdad estando bajo juramento, nos parece que esto merece un reproche penal”, condenó el abogado Carlos Gajardo en conversación con Radio Biobío, quien además anunció que se va a “adherir como querellante a la acusación fiscal e insistir en el juicio oral para que estas conductas sean sancionadas penalmente”.