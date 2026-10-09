Fiscalía abre causa para esclarecer origen del aluvión en Las Condes y posibles responsabilidades

La Fiscalía Metropolitana Oriente abrió una investigación por el aluvión que afectó este jueves al sector de San Carlos de Apoquindo, en Las Condes.

El objetivo será establecer las circunstancias en que se produjo la emergencia y determinar si existen eventuales responsabilidades penales vinculadas a su origen o a sus consecuencias.

La investigación estará a cargo del fiscal jefe de Las Condes, Francisco Lanas, y del fiscal adjunto Manuel Zará, especialista en materias de riesgo.

Además, el Ministerio Público instruyó diligencias a personal especializado del OS9 y Labocar de Carabineros.

El aluvión afectó durante la tarde del jueves a San Carlos de Apoquindo y otros sectores de Las Condes, con viviendas, calles y vehículos cubiertos por barro y sedimentos.

De acuerdo con el último balance de las autoridades, más de 2.000 viviendas presentan algún nivel de daño y 55 tienen problemas graves de habitabilidad.