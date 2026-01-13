Fiscal Xavier Armendáriz por absolución de Claudio Crespo en caso Gatica: “Esta causa no está terminada”

El Fiscal Regional Metropolitano Centro Norte abordó los pasos a seguir tras la sentencia de este martes.

El Fiscal Regional Metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, abordó la absolución del exteniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, acusado de disparar los perdigones que dejaron ciego a Gustavo Gatica.

Este martes, la jueza Cristina Cabello señaló, entre otros argumentos, que Gatica tenía piedras en sus manos y que la escopeta es un elemento validado para la defensa, además del uso de “fuerza gradual”.

Tras la audiencia, el fiscal Armendáriz partió aclarando que aún no existe sentencia definitiva y que, por lo mismo, cualquier análisis de eventuales recursos debe esperar la redacción completa del fallo.

Detalló que el Ministerio Público evaluará en su momento si corresponde recurrir, considerando la eventual existencia de “jurisprudencia contradictoria”. “Es un tema bien técnico, no es el espacio para desarrollarlo, pero en definitiva es una postura que no compartimos”.

El persecutor precisó que, en este tipo de causas, el mecanismo disponible no es la apelación. “El recurso propio de las sentencias dictadas por los tribunales orales en lo penal es un recurso de nulidad, no de apelación. Se trata de sentencias de única instancia”, explicó.

Por otra parte, consultado por el respaldo al trabajo de la fiscal Ximena Chong, el fiscal sostuvo que “el caso ha sido llevado por un equipo de la Fiscalía, liderado por quien habla, como corresponde. Y de cada una de las personas que ha llevado adelante este trabajo, no me queda más que felicitarlos por el trabajo que han hecho, por la entrega”.

Frente a las críticas que calificaron el resultado como un nuevo fracaso de la fiscalía, Armendariz respondió que la institución tenía una expectativa clara. “La postura de la fiscalía era querer y esperar un veredicto condenatorio. Se ha resuelto otra cosa; cada cual verá los adjetivos que quiere”, dijo, recordando que “esta es una causa que no está terminada”.

Mira la declaración completa de Armendáriz