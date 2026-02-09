Fiscal Valencia respalda sentido de urgencia del futuro gobierno de Kast, pero reafirma autonomía del Ministerio Público

Si bien el persecutor reconoció compartir parte del diagnóstico del mandatario electo sobre la situación criminal del país, subrayó que la colaboración con la futura administración será de respeto y cooperación, pero sin subordinación.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió este lunes al concepto de “gobierno de emergencia” impulsado por el Presidente electo José Antonio Kast, dejando en claro que el Ministerio Público mantendrá su independencia frente a la futura administración.

“Nuestro trabajo es distinto al trabajo del gobierno, es complementario pero distinto. Esperamos tener una buena relación, de cooperación, de respeto de las funciones propias”, afirmó Valencia en conversación con T13 Radio, descartando cualquier tipo de presión por la narrativa de urgencia que ha instalado el mandatario electo.

A pesar de ello, el persecutor reconoció compartir parte del diagnóstico de Kast sobre la situación criminal del país.

“Sí en algo comparto la posición, creemos que la realidad chilena en materia criminal cambió”, dijo, destacando que al asumir su cargo se encontró con una tasa de 6,7 homicidios por cada 100 mil habitantes y cifras en algunas regiones comparables a las de América Central.

Valencia explicó que esta realidad obligó al Ministerio Público a tomar medidas extraordinarias, como el traslado de fiscales de la Fiscalía Oriente a la Fiscalía Regional de Tarapacá, debido a la penetración del crimen organizado transnacional.

“Era un problema grave que no tenía precedentes en la historia republicana”, señaló.

Si bien avala el sentido de urgencia que busca imprimir Kast con su plan “Desafío 90”, Valencia insistió en que la colaboración con el gobierno entrante no debe confundirse con subordinación.