Fiscal Valencia afirma que “hay responsabilidades institucionales” tras veredicto absolutorio del Caso SQM

El fiscal nacional, Ángel Valencia, abordó el veredicto absolutorio dictado por el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago en el Caso SQM. Señaló que, cuando el tribunal notifique la sentencia a los intervinientes en 2026, se decidirá si se presenta o no un recurso de nulidad, y reconoció que “es una causa que se pone cuesta arriba”.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió al veredicto absolutorio dictado por el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago en el denominado Caso SQM.

En ese contexto, Valencia reconoció que existen “responsabilidades institucionales, hay sentimientos, preocupaciones institucionales, pero esa es una causa que está pendiente, a lo menos judicialmente, legalmente”.

El fiscal explicó que el tribunal informó que la sentencia será notificada a los intervinientes en agosto de 2026. En esa fecha, el ente persecutor “va a poder apreciar si procede o no la interposición de un recurso, aunque generalmente en casos como este la Fiscalía suele tener mejor disposición a presentar la nulidad. Pero no cabe duda que es una causa que se pone cuesta arriba”.

Asimismo, sostuvo que los juicios, en general, son objeto de análisis interno por parte del Ministerio Público. En cuanto a la investigación en la causa SQM, afirmó que “siempre las cosas se pueden hacer mejor”.

“Es llamativo cómo se interpreta la garantía sobre duración del plazo razonable de una investigación. De acuerdo a la jurisprudencia europea e interamericana, al momento de apreciar si hay o no razonabilidad en el plazo, no solo se tiene que considerar la actividad de la Fiscalía, se considera también la actividad del tribunal”, planteó.

Además, remarcó que “pareciera que solo se hiciera alusión a la actividad de la Fiscalía y que el tribunal se desentendiera de sus propias decisiones y de la forma en cómo esas decisiones pudieran haber impactado en la ordenación del juicio”.

Caso SQM: 3º TOP de Santiago dicta veredicto absolutorio para Pablo Longueira, Marco Enríquez-Ominami, Patricio Contesse, Roberto León, Marisol Caviedes, Carmen Valdivielso, Cristián Warner y Marcelo Rozas, acusados por delitos tributarios y cohecho. pic.twitter.com/5nra3njEmb — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) October 22, 2025

La denuncia de Marco Enríquez-Ominami

El fiscal Valencia también se refirió a la denuncia presentada por la defensa del candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, quien acusó “persecución penal selectiva”.

“Lo que existe es una denuncia en el marco disciplinario, presentada por los abogados del señor Marco Enríquez-Ominami, que para estos efectos es una persona que todavía está imputada en esa causa (…). A esa denuncia le tenemos que dar la tramitación que conforme a la ley corresponde”, aclaró.

En estos casos, precisó, la normativa establece que un fiscal regional debe dirigir la investigación, y “estamos en la etapa en la cual tenemos que definirlo”.

Valencia confirmó además que los representantes jurídicos de MEO serán recibidos por la Fiscalía Nacional.

“Sus abogados pidieron una entrevista. Van a ser recibidos como Fiscalía Nacional. No por quien habla, pero sí por una autoridad de la Fiscalía Nacional. Y después de escucharlos vamos a tomar alguna decisión”, subrayó.