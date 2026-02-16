Fiscal nacional nombra a Francisco Jacir como nuevo jefe regional de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte

Valencia designó a quien reemplazará a Xavier Armendáriz en la fiscalía regional.

Este lunes el fiscal nacional Ángel Valencia nombró a Francisco Jacir como el fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, repartición del Ministerio Público que lideraba Xavier Armendáriz.

Será desde el 10 de abril que Jacir pasará a ejercer como jefe de dicha fiscalía regional, en la cual se desempeñaba como fiscal adjunto jefe en la Fiscalía Local de Santiago que pertenece a la Metropolitana Centro Norte.

Jacir es abogado de la Universidad Gabriela Mistral e ingresó al ente persecutor en 2002 como ayudante de fiscal en la Fiscalía Local de Rancagua. Más tarde ejercería como fiscal adjunto de las fiscalías locales de Providencia y de Macul.

Tanto el fiscal entrante como el saliente trabajaron juntos en la primera etapa del Caso Bombas e indagó las amenazas contra la fiscal Ximena Chong en el marco de la investigación por el caso Pío Nono.