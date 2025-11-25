Fiscal nacional e investigación contra Araya (Republicano) y Walker (Demócratas) en trama bielorrusa: “Ameritan ser indagados”

A pesar que descartó calificar a ambos parlamentarios como "imputados", aseguró que los hechos deben ser investigados.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió a los nuevos antecedentes revelados en el marco del caso “trama bielorrusa“, en el que se investigan las gestiones de autoridades chilenas en un juicio que ordenó a Codelco a pagar más de $1.026 millones al consorcio bielorruso CBM.

En conversación con Radio Pauta, el persecutor también se refirió a la situación del diputado Cristián Araya (Republicano) y del senador Matías Walker (Demócratas).

Sobre el primero, Ciper reveló un documento del OS-7 de Carabineros que interceptó una llamada del suspendido conservador de Puente Alto, Sergio Yáber, quien confidenció que le había pasado $1,7 millones al diputado republicano.

Por su parte, sobre Walker, Reportea dio a conocer que el mismo Yáber le realizó una transferencia de $1,6 millones a su cuenta bancaria. El senador aseguró que le ayudó a pagar el pasaje aéreo de su hijo que estaba en una pasantía en Canadá.

Respecto a estos casos, Valencia descartó calificar a ambos como imputados. En esa línea, aseguró que los nuevos antecedentes revelados “ameritan una investigación, ameritan ser investigados“.

Del mismo modo, apuntó que el Ministerio Público deberá definir si la ivnestigación sigue dentro de la causa madre, conocida como “trama bielorrusa” o si se abrirá otra carpeta.

En relación a Walker, indicó que la situación del depósito debe “ser esclarecida”. Sobre Araya, indicó que los antecedentes apuntan a “gestiones de apoyo a un ministro y de desprestigio de un diputado en ejercicio“.