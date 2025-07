Fiscal Cooper asegura que iba a “formalizar a las 14 personas de ProCultura” antes de ser sacado del caso por el fiscal nacional

El fiscal, cuyas diligencias fueron duramente cuestionadas por la Corte de Antofagasta, aseguró que había adoptado la medida antes de salir de la causa.

El fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, se refirió a la indagatoria del caso ProCultura, de la cual fue removido y que también le valió enfrentar un recurso de remoción ante la Corte Suprema presentado por parlamentarios oficialistas.

Finalmente, dicha solicitud fue rechazada por el máximo tribunal. Sin embargo, tanto un tribunal de primera instancia como la Corte de Antofagasta declararon como “ilegales” las escuchas que ordenó Cooper contra Josefina Huneeus Lagos, exesposa de Alberto Larraín.

Luego de la determinación de la justicia, a mediados de mayo, el fiscal nacional Ángel Valencia removió a Cooper de la indagatoria.

En conversación con Radio Duna, y consultado sobre la situación, el fiscal Cooper señaló que “entiendo perfectamente la decisión tomada por el fiscal nacional, porque efectivamente lo más importante aquí es el éxito de la causa”.

“A mí me preguntaron una vez en la calle: ¿usted qué opina? Yo no opino. Una acción jerárquica como esta, yo acato, y me quedo con él, porque me sentí respaldado por el fiscal nacional”, añadió también el persecutor.

En esa misma línea, aseguró que “se había tomado la decisión de formalizar a las 14 personas de ProCultura”, antes de salir de la causa.

“Era la cúpula de ProCultura, eran 14 personas y efectivamente la Fiscalía Nacional estaba al tanto del tema. Y quizás por eso también se tomó la decisión, porque justamente se tomó la determinación de que no era conveniente que quizás el equipo Coquimbo se presentara en Antofagasta después de ese fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta”, acotó.

Del mismo modo, sostuvo que “entonces, desde ese punto de vista, me parece correcta la decisión del fiscal nacional de tomar una decisión en ese momento, para que otro equipo asumiera”.