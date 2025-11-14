País transporte

¿Fin de la tarifa de estudiante en buses rurales? Revelan que dueños de vehículos no postularon al subsidio para 2026

Por CNN Chile

14.11.2025 / 10:06

{alt}

A pesar de la decisión, el Ministerio de Transporte habría entablado una mesa de trabajo para revisar el mecanismo de subvención.

Durante los últimos días se dio a conocer que las asociaciones de buses de transporte rural que operan en las regiones de Valparaíso, O’Higgins, Maule y Ñuble decidieron no postular al subsidio estatal.

¿Qué significa esto? Que a contar del 1 de enero de 2026 dejarían de existir las tarifas diferenciales, especialmente para estudiantes y adultos mayores.

Las asociaciones aseguran que dichos subsidios han tenido un desfase en el aporte al pasaje completo.

A modo de ejemplo, señalaron que en el caso de estudiantes de educación básica, se debe cubrir el costo al 100% por parte de los operadores.

Desde el Ministerio de Transportes reaccionaron a la situación, y señalaron que “hace algunas semanas se dio espacio para la creación de una mesa de trabajo con operadores y se han sostenido encuentros con distintos representantes, con quienes estamos barajando ya algunas alternativas”.

DESTACAMOS

Tecnologías "Y esto no es todo": CNN Chile ofrece desde hoy el pódcast de noticias de la Universidad de Georgetown

LO ÚLTIMO

#LODIJERONENCNN No basta el trámite en Comisaría Virtual: Carabineros explica cómo excusarse si se está a más de 200 km del local de votación
DMC emite Alerta Agrometeorológica por altas temperaturas entre Coquimbo y Ñuble: ¿Cuándo ocurrirá el fenómeno?
"Piñera ya se habría cruzado": Lagos Weber cuestiona "silencio de la derecha" tras dichos de Kaiser sobre carabinero que cegó a Campillai
Movilh denuncia vandalización del memorial de Daniel Zamudio en el Cementerio General: Evalúan presentar acciones legales
Greenpeace denuncia obstrucción en investigación por muerte de dos ballenas en Chile: Apuntaron a empresas salmoneras
¿Fin de la tarifa de estudiante en buses rurales? Revelan que dueños de vehículos no postularon al subsidio para 2026