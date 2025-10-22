Fijan para diciembre fecha de formalización de cinco miembros del Ejército por la muerte de Franco Vargas

La Fiscalía solicitó la formalización de cinco uniformados por delitos que incluyen apremios ilegítimos, cuasidelito de homicidio y cuasidelito de lesiones.

A casi un año y medio de la muerte del conscripto Franco Vargas durante una marcha militar en Putre, la Fiscalía Regional de Arica solicitó formalizar a cinco uniformados por su presunta responsabilidad en los hechos que terminaron con la vida del joven de 19 años y dejaron a otros 45 conscriptos con secuelas de salud.

Vargas murió tras sufrir tres desmayos sin atención oportuna durante una extenuante marcha de instrucción militar en altura.

El fiscal regional Mario Carrera presentó la solicitud de formalización ante el Juzgado de Garantía de Arica el pasado viernes, luego de completar la mayoría de las diligencias clave.

La audiencia quedó fijada para el 3 de diciembre a las 08:30 horas, y en caso de que los imputados no se presenten sin justificación, podrían ser detenidos y puestos en prisión preventiva.

Cinco imputados y cargos detallados

La acusación apunta directamente a cinco militares que participaron en la fatídica marcha del 27 de abril de 2023, realizada entre Putre y la localidad de Pacollo por conscriptos del Regimiento Motorizado N.º 24 Huamachuco.

Los imputados son:

Comandante Claudio Guajardo Pinochet: Apremios ilegítimos y cuasidelito de homicidio.

Capitán Michael Fritz: Apremios ilegítimos y cuasidelito de homicidio.

Teniente Björn Wohllk: Apremios ilegítimos.

Teniente Bastián Troncoso: Cuasidelito de lesiones.

Enfermero militar Manuel Zambrano: Apremios ilegítimos, cuasidelito de homicidio y cuasidelito de lesiones.

Todos enfrentan cargos en calidad de autores, según recogió La Tercera.

Defensa de Guajardo critica foco de la Fiscalía

La defensa del comandante Guajardo, a cargo del abogado Humberto Palamara Iribane, criticó que la Fiscalía haya enfocado la acusación solo en mandos intermedios.

“La formalización corta el hilo por lo más delgado, dejando sin responsabilidad al alto mando del Ejército”, afirmó.

Palamara había presentado una querella solicitando que se interrogara incluso al comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, y a otros altos mandos, acusando que ellos no tomaron las medidas sanitarias necesarias antes de enviar al contingente a cumplir funciones a más de 4.000 metros de altitud, sin exámenes preventivos ni vacunación contra la influenza.