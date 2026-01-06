Fijan audiencia de preparación de juicio oral contra Cathy Barriga para este 26 de enero: Fiscalía pide hasta 10 años de cárcel

La exjefa comunal de Maipú fue acusada por fraude al Fisco, negociación incompatible, malversación de caudales públicos y falsificación de instrumento público, en carácter de delitos reiterados.

Este martes la Justicia fijó para este 26 de enero la audiencia de preparación de juicio oral en la causa contra la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, luego de que el pasado 30 de diciembre de 2025 la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente cerrara la investigación y presentara acusación en su contra.

Según informó Pamela Valdés, jefa de Asesoría Jurídica del Ministerio Público, Barriga fue acusada por fraude al Fisco, negociación incompatible, malversación de caudales públicos y falsificación de instrumento público, en carácter de delitos reiterados.

Por estos ilícitos, la Fiscalía solicitó penas que van desde los 5 años y 1 día hasta los 10 años y 1 día de presidio, además de multas e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.

En detalle, el ente persecutor pidió 10 años y 1 día de presidio mayor por fraude al Fisco; 7 años por falsificación y uso de instrumento público falsificado; 5 años y 1 día por malversación reiterada de caudales públicos; y 541 días de reclusión menor por negociación incompatible.