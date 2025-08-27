Fiestas Patrias en zonas bajo estado de excepción: Continúan conversaciones sobre horario de cierre de fondas

Las autoridades locales de las distintas comunas donde aún rige el estado de excepción constitucional siguen buscando las posibilidades de extender al menos otra hora más la duración de las fondas y ramadas, con algunos lugares ya habiendo logrado dicha extensión.

Las celebraciones de Fiestas Patrias ya están encaminadas, con preparaciones por parte de todos los involucrados a lo largo del país. Entre ellos, las y los fonderos, encargados de administrar los espacios donde la gente irá a disfrutar.

Un caso especial ha sido levantado desde el sur del país, ya que aún rige el estado de excepción constitucional en distintos sectores de la macrozona sur.

Eduardo Abdala, delegado de La Araucanía, afirmó que las autoridades ya están trabajando en la coordinación para llevar a cabo celebraciones sin percanses. “Estamos trabajando en ello ya que vamos a tener un fin de semana extenso, tenemos que tener las mejores condiciones para ello. No solo nos preocupan las actividades, que gran parte de ellas son autorizadas por la jefatura de Defensa Nacional ya que estamos en estado de excepción constitucional, sino además vamos a reforzar lo que es la fiscalización en carreteras y especialmente lo que tiene que ver con la alimentación”, aseguró el delegado.

Por su parte, el alcalde de Temuco, Roberto Neira, habló de las reuniones que han tenido con Carabineros de Chile y sus equipos municipales para la coordinación de cómo se abordará cada actividad.

Sobre las limitaciones de horario que ha significado para aquellos lugares con estado de excepción vigente, Neira señaló que esto no lo define el municipio sino las autoridades de Defensa Nacional, pero que se barajan cierres a las 01:00 de la mañana en algunos lugares en vez de que sea a las 00:00.

“También tenemos que colocarnos en el lado del emprendimiento, de la inversión, de la ganancia que tienen personas durante estas fechas. Pero todo debe ser en equilibrio. Creo que las 1 o 2 de la mañana, dependiendo del lugar, podemos llegar a acuerdo con Carabineros”, agregó el jefe comunal.

De esta manera se espera que los próximos días se resuelva cuáles serán los límites horarios para el funcionamiento de las distintas actividades en todo el territorio bajo estado de excepción constitucional, que a la fecha son:

Región de La Araucanía.

Provincia de Arauco, Región del Biobío.

Provincia del Biobío, Región del Biobío.

Viviana Sánchez, líder de ramaderos de Temuco, comentó que ya estarían en buen pie para trabajar hasta las 01:00 en vez de las 00:00, mismo horario en el que han mantenido sus negocios durante los últimos cinco años.

“Estamos trabajando ya con todos los entes del municipio, de Aseo y Ornato, patentes”, señaló.