Fiestas Patrias 2025: Arauco y Biobío tendrán horarios limitados por estado de excepción

Por CNN Chile

25.08.2025 / 23:21

El estado de excepción constitucional regirá con horario acotado en las provincias de Arauco y Biobío, restringiendo el funcionamiento de fondas, ramadas, ferias y shows artísticos en espacios públicos durante determinados horarios.

El estado de excepción constitucional tendrá un horario acotado en las provincias de Arauco y Biobío, en la región del Biobío.

En el documento firmado por el jefe de la Defensa Nacional en la zona, Arturo Oxley, quedó estipulado que “a contar de las 00:00 y hasta las 08:00 horas, entre los días 17 y 21 de septiembre de 2025, se restringirá el funcionamiento de las fondas, ramadas, ferias, shows artísticos u otros eventos similares que se realicen en bienes nacionales de uso público, en las provincias de Arauco y Biobío”.

Por su parte, el gobernador de la Región del Biobío, Sergio Giacaman, complementó que, dado el contexto, “es una decisión que se ajusta, y entiendo que por eso la Delegación Presidencial la toma. No obstante, eso no quiere decir que no se pueda seguir celebrando. Qué mejor que hacerlo en familia, con los seres queridos con los que uno quiere compartir estas fiestas”.

