“No es una ambigüedad”: La defensa de Republicanos al financiamiento y factibilidad del plan migratorio de Kast

En conversación con CNN Chile Radio, el subjefe de bancada del Partido Republicano analizó el debate entre José Antonio Kast y Jeannette Jara. El parlamentario desestimó las críticas sobre la falta de especificidad en las propuestas migratorias y aseguró que la actual administración "simula" una convicción de control fronterizo que no tiene.

El diputado y subjefe de la bancada del Partido Republicano, Luis Sánchez, defendió el desempeño de José Antonio Kast tras el reciente debate frente a la ministra del Trabajo, Jeannette Jara.

En entrevista con CNN Chile Radio, el parlamentario calificó el intercambio como “poco provechoso” debido a la actitud de la secretaria de Estado, a quien acusó de actuar de forma “prepotente” y “agresiva”, contrastándola con la “serenidad” del líder republicano.

¿Qué dijo sobre la propuesta migratoria?

Uno de los puntos más tensos del debate y de la posterior discusión pública ha sido la especificidad de las medidas de Kast respecto a la expulsión de migrantes irregulares. Ante las críticas por su ambigüedad —luego de que el candidato señalara que existen “distintas maneras de invitar a las personas a salir”—, Sánchez descartó que exista falta de claridad en el programa.

“No es ambigüedad, es simplemente dejar en evidencia que hay muchas vías por medio de las cuales esto puede materializarse”, sostuvo el diputado. Según explicó, la estrategia contempla desde salidas voluntarias ante la inminencia de la aplicación de la ley, hasta la responsabilidad de los empleadores.

“En el caso de empresas que traen ilegalmente a Chile trabajadores sin hacer esto por el conducto regular, ellos pueden ser forzados eventualmente a cumplir con la ley y parte del cumplimiento es que a esas personas, cuando se vayan, tienen que financiarles el pasaje de vuelta“, detalló Sánchez, agregando que, si bien existen mecanismos de expulsión administrativa y judicial vigentes desde el gobierno de Sebastián Piñera, estos no se aplican por falta de voluntad política del actual Ejecutivo.

El parlamentario aprovechó la instancia para criticar duramente a la administración de Gabriel Boric, asegurando que “tratan de simular ante la ciudadanía una convicción que nunca han tenido”, refiriéndose a su postura histórica sobre fronteras abiertas.

#CNNChileRadio | Luis Sánchez, diputado (Republicanos) sobre migración: “Creo que la pregunta fue poco clara. Kast no es presidente y ya está provocando efecto. Se han ido personas [Sebastián Aguirre corrige afirmando que en realidad han entrado 40 personas]”. 📡Sigue la señal… pic.twitter.com/LzD1fmHmwR — CNN Chile (@CNNChile) December 4, 2025

Pensiones y caso Araya

En materia económica, Sánchez abordó la reforma de pensiones, reiterando su rechazo al mecanismo de financiamiento propuesto por el Gobierno, al cual calificó como un “préstamo” inaceptable. “Es meterle la mano en el bolsillo de los trabajadores”, afirmó, defendiendo que cualquier mejora, incluida la Pensión Garantizada Universal (PGU), debe financiarse mediante impuestos generales y una administración eficiente del gasto público, sin tocar los ahorros individuales ni generar deuda disfrazada.

Finalmente, consultado por la situación del diputado Cristián Araya y su presunta vinculación en la “trama bielorrusa”, Sánchez confirmó que Araya tiene su participación “suspendida” en la bancada mientras desarrolla su defensa judicial. “Yo personalmente le creo al diputado Araya cuando dice que esto no ocurrió“, sentenció, descartando por el momento una expulsión del partido, a la espera de que la situación se aclare en sede judicial.

#CNNChileRadio | Luis Sánchez sobre diputado Araya y su relación con la bancada de republicanos y el caso “Trama Bielorrusa”: “Tiene su participación suspendida. Personalmente, le creo cuando dice que no ocurrió y que no tiene participación”. 📡Sigue la señal aquí… pic.twitter.com/akdyKSAOVB — CNN Chile (@CNNChile) December 4, 2025

El avión de la imagen fue añadido con IA con fines meramente ilustrativos. La foto original pertenece a Agencia UNO.