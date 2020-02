Un nuevo partido político se inscribió durante esta jornada en el Servicio Electoral de Chile (Servel). Se trata de Fuerza Común, liderado por el abogado constitucionalista, profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile y ex militante del Partido Socialista (PS), Fernando Atria.

El abogado aseguró que “aquí hay una vía mas posible para que esa fuerza que irrumpió -el 18 de octubre- pueda organizarse para el plebiscito del 26 de abril en que necesitamos un triunfo del Apruebo y la Convención Constitucional”.

Junto con esto, aseveró que la creación de este nuevo partido político es para comenzar a fortalecer el camino hacia una “política distinta que sea manifestación del poder de nosotros, los ciudadanos, más que de la manera en que hoy es vista la política institucional, que nos recuerda el desempoderamiento ciudadano”.

Lee también: Fernando Atria y plebiscito: “Surgen varias de las patologías que son consecuencia de la actual Constitución”

Fuerza Común nace de un grupo de personas que vieron la necesidad de crear una forma de organización y articulación política luego del 18-O, apuntando a que no pueden quedarse “comentando la participación. Queremos tener una participación real”.

El abogado constitucionalista apuntó a que “sería muy grave que esta fuerza social que hizo posible la discusión constituyente, por no poder organizarse, no pueda ser incidente y no pueda contribuir en una nueva Constitución”.

Es por esto que el recientemente partido inscrito en el Servel busca contribuir no sólo al proceso constituyente. De hecho, se recalcó la idea de que este no es un nuevo partido político instrumental, sino más bien tienen como objetivo “un Chile que sea de los ciudadanos”.

Lee también: Fernando Atria: “Ya es hora de discutir sobre el TC y la disfuncionalidad que introduce”

Atendiendo a la baja participación política y el descontento generalizado de la ciudadanía respecto a los partidos políticos, Atria aseveró que Fuerza Común tiene como fin que los chilenos vean “la política como su herramienta para decidir sobre la vida en común”.

Finalmente, precisó que es necesario contribuir a crear mejores condiciones que las actuales para que todos los ciudadanos “podamos tener una Convención Constituyente”, en caso de que gane la opción Apruebo el próximo 26 de abril.

Entre los personajes reconocidos que integrarán esta nueva colectividad están Erika Montecinos, Marcelo Collio, Manuel Antonio Garretón, Gonzalo Díaz, Antonia Larraín y Paola Molina.