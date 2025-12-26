País feriados

Feriados regionales 2026: ¿Qué días son y en qué zonas se celebran en Chile?

Por CNN Chile

26.12.2025 / 08:22

El calendario 2026 contempla dos festivos acotados a territorios específicos: uno en Arica y Parinacota y otro en Ñuble. Revisa fechas y a quiénes beneficia cada uno.

Además de los feriados nacionales, el calendario chileno de 2026 contempla dos feriados regionales, es decir, días festivos que no aplican en todo el país, sino que rigen solo para territorios determinados.

En total, el año 2026 considera 18 feriados, de los cuales 16 son nacionales y dos son regionales.

¿Cuáles son los feriados regionales de 2026 en Chile?

Estos son los dos feriados regionales contemplados para 2026:

  • Domingo 7 de junio de 2026: Asalto y Toma del Morro de Arica, feriado que beneficia a la Región de Arica y Parinacota.
  • Jueves 20 de agosto de 2026: Nacimiento del Prócer de la Independencia, feriado que beneficia a las comunas de Chillán y Chillán Viejo, en la Región de Ñuble.

¿A quiénes aplica un feriado regional?

Los feriados regionales se aplican a quienes se encuentren dentro del territorio definido por la norma (región o comuna, según corresponda). En términos prácticos, el descanso y funcionamiento del comercio dependerá de la regulación asociada al feriado y de las reglas laborales generales, en particular si se trata o no de un día irrenunciable.

En estos dos casos, el calendario 2026 contempla un feriado regional que cae en domingo (Arica y Parinacota) y otro que cae en jueves (Chillán y Chillán Viejo), lo que abre la posibilidad de planificación para quienes residan o trabajen en esas zonas.

