Feriados 2025: ¿Cuáles son los últimos tres feriados que quedan en el año?

El calendario aún incluye hitos religiosos y electorales antes de terminar 2025.

Quedando pocos días para el término de noviembre, crece el interés por conocer los feriados y fines de semana largos que aún restan en 2025, especialmente entre quienes organizan viajes, actividades familiares o el cierre del año laboral.

Tras el Día de Todos los Santos del 1 de noviembre, que cayó día sábado y por lo mismo generó un impacto menor en las rutinas laborales, el calendario nacional aún considera tres feriados antes de despedir el año.

Último fin de semana largo del año

El país solo tendrá un fin de semana largo antes de iniciar 2026. Este comenzará el sábado 6 de diciembre y se extenderá hasta el lunes 8, día correspondiente a la Inmaculada Concepción, lo que permitirá tres jornadas consecutivas de descanso.

Esta fecha suele generar desplazamientos dentro del país y marca uno de los hitos preferidos por quienes buscan una pausa previa a las celebraciones de fin de año.

Además del feriado religioso de diciembre, el calendario contempla dos fechas de alta relevancia. La primera es el domingo 14 de diciembre, cuando se desarrollará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, configurando un hito político que suele movilizar al país. La segunda es el jueves 25 de diciembre, jornada correspondiente a Navidad, feriado irrenunciable que modifica el funcionamiento del comercio y concentra la planificación familiar.

Las fechas restantes reflejan una mezcla entre festividades tradicionales y procesos cívicos importantes, elementos que inciden tanto en la vida cotidiana como en la organización de actividades para cerrar el 2025.