Felipe Larraín por alza de combustibles: “Hay un delicado equilibrio entre proteger a las personas y reconocer el impacto”

El economista sostuvo que “esto es un shock que nadie tenía previsto” y advirtió que sus efectos se reflejarán en el precio de los combustibles en Chile.

El aumento proyectado en el precio de los combustibles en Chile, impulsado por la escalada del conflicto en Medio Oriente, plantea un desafío significativo para la actual administración. Así lo señaló el economista y exministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien analizó el contexto en el programa Mesa Central de T13.

Según explicó, el encarecimiento del petróleo responde a un fenómeno externo inesperado. “Esto es un shock que nadie tenía previsto”, afirmó, aludiendo a las consecuencias del ataque a Irán y su efecto en los mercados internacionales.

En ese sentido, advirtió que el precio del crudo podría seguir subiendo dependiendo del desarrollo del conflicto, especialmente por la incertidumbre en torno al tránsito por el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el suministro global.

Larraín subrayó que este escenario tiene repercusiones directas para países como Chile, que dependen casi completamente de la importación de combustibles. “Somos extremadamente dependientes del petróleo”, señaló, enfatizando que esta condición limita el margen de acción frente a variaciones de precios en el mercado internacional.

En cuanto a las respuestas posibles, el economista sostuvo que distintos gobiernos han optado por medidas orientadas a aliviar el impacto en la población, aunque advirtió que no es viable neutralizar completamente sus efectos.

“En primer lugar, con tratar de proteger a las personas, pero también con que es imposible eliminar, aislar a las personas del efecto. Entonces, hay un delicado equilibrio entre la protección de la gente de lo que está pasando, pero también reconocer”, afirmó, destacando que existe un equilibrio complejo entre proteger a los consumidores y reconocer las restricciones económicas.

A este panorama se suma, según indicó, la situación de las finanzas públicas. Larraín advirtió un deterioro sostenido en los últimos años, con incumplimientos de metas fiscales y déficits estructurales superiores a lo previsto, lo que reduce la capacidad del Estado para implementar medidas de contención ante el alza de los combustibles.

En este contexto, el debate se centra en las acciones que podría adoptar el Gobierno del Presidente José Antonio Kast para enfrentar un escenario marcado por factores externos y limitaciones internas.