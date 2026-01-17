Felipe Berríos renuncia a la Compañía de Jesús: “Es evidente que se rompió la hermandad que existía”

El sacerdote Felipe Berríos se refirió a su renuncia a la orden religiosa y afirmó que, “para la Compañía de Jesús como institución, donde juré entrar y morir en ella, soy igualmente responsable de hechos que no cometí”, luego de haber sido sobreseído en el caso de una presunta agresión sexual contra una mujer.

El sacerdote Felipe Berríos renunció a la Compañía de Jesús, luego de que hace unos meses el Dicasterio para la Doctrina de la Fe (DDF) revirtiera su expulsión de la congregación.

En cuanto a los motivos de su decisión, expuso en una carta que ha enfrentado una “persecución y un escarnio público que no le deseo a nadie”.

“Y esto no podemos olvidarlo, pues antes de que yo conociera de qué se me acusaba y por quiénes, y aún choqueado por lo que muy vagamente me comunicaba el Provincial por teléfono, la Compañía de Jesús, a la que también pertenezco, hizo público un comunicado de prensa indicando con dureza que yo estaba suspendido de mi sacerdocio por acusaciones de índole sexual en mi contra. Fue difícil para mí poder decir algo; recién tres días después de esa declaración pública de parte del Provincial, me fueron leídos parcialmente los hechos y relatos que había en mi contra”, planteó en el escrito publicado por Ex-Ante.

El retorno a la Compañía de Jesús

Respecto del actuar de la orden religiosa, señaló: “Hubiese sido noble, justo y misericordioso que la Compañía hubiera especificado los hechos en vez de alimentar el morbo con sus omisiones. Omisiones que, aunque hubieran sido involuntarias, me dañaron irreparablemente a mí y a mis cercanos, tanto como el confuso comunicado que emitieron recientemente tras conocer —días antes que yo— la resolución del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que desacreditó tajantemente las acusaciones en mi contra”.

Además, sostuvo: “He reflexionado mucho respecto a las últimas comunicaciones emitidas por la Compañía sobre este caso. Debo confesar que he pasado de la sorpresa a la resignación y del dolor a la molestia, y así un sinfín de sentimientos encontrados. Pero tal vez lo que más me ha llamado la atención es su nula capacidad, justamente, para reflexionar. ¿No cabe en el corazón de quienes redactan esas comunicaciones la posibilidad de haberse equivocado? ¿No vale la pena al menos pedir disculpas por los cuatro casos que ellos sí aceptan de la resolución del Dicasterio?”.

“Finalmente, esta carta es una respuesta formal al P. Provincial, quien al notificarme del decreto del Dicasterio —sin manifestar alegría o al menos alivio por el resultado a mi favor— me comunica siete medidas disciplinarias, entre ellas restricciones a mi ministerio sacerdotal. Después de casi cuatro años siendo enjuiciado públicamente y pese a la contundencia de los procesos judiciales penales ordinarios y eclesiásticos, para la Compañía de Jesús como institución, donde juré entrar y morir en ella, soy igualmente responsable de hechos que no cometí”, agregó.

En cuanto a su salida de la congregación, subrayó que continuará fiel al Evangelio y al sacerdocio, pero detalló que “ante la actitud del gobierno de la Compañía de Jesús, no me queda otra decisión, en conciencia y delante de Dios, que solicitar la salida de la Compañía de Jesús. No puedo aceptar el ultimátum que me dio la Compañía, tanto por lo desproporcionado de las medidas que me impone como porque es evidente que se rompió la hermandad que existía entre nosotros”.