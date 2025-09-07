País incendio

Fatal incendio en La Pintana: Al menos una persona fallecida y dos casas destruidas tras siniestro

El hecho se produjo durante la tarde de este domingo y afectó a un total de 5 viviendas.

Un fatal incendio se produjo durante la tarde de este domingo al sur de la capital, en la comuna de La Pintana.

El hecho se produjo en la intersección de las calles Antonio Machado con Las Águilas, lugar en el que cuatro viviendas resultaron destruidas.

Según las primeras informaciones entregadas por funcionarios de Bomberos, producto del siniestro murió una persona.

En una declaración consignada por Radio Biobío, el inspector de Relaciones Públicas del cuerpo Bomberos de La Granja, San Ramón y La Pintana, Axel Valderas, dio a conocer el deceso.

El funcionario detalló que “a la hora se reporta un fallecido producto de este incendio. La causa y la investigación está siendo realizada por parte de los peritos del cuerpo Bomberos, información que va a ser remitida a la Fiscalía“.

“Se reportan 5 casas afectadas, 2 de ellas consumidas total y parcialmente por el fuego y el resto daños por agua”, añadió.

Finalmente, acotó que “tenemos 11 carros trabajando en el sector, más de 60 bomberos de los cuerpos de Bomberos de La Granja, San Ramón, La Pintana, del cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur”.

