Fatal encerrona en San Bernardo: Tribunal dicta internación provisoria y prisión preventiva para involucrados

Este miércoles se llevó a cabo en el Juzgado de Garantía de San Bernardo el control de detención de los cuatro sujetos detenidos tras la encerrona y crimen de un niño de 12 años en San Bernardo, siendo formalizados por los delitos de robo con homicidio, robo con intimidación y robo con violencia.
En este contexto, el tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía Occidente y dictó internación provisoria para los dos adolescentes de 17 años y prisión preventiva para los adultos de 18 y 21 años, tras ser considerados un peligro para la seguridad de la sociedad.
Se otorgó un plazo de 120 días para la investigación del caso.
En la instancia, además, se entregaron detalles sobre el accionar de los individuos durante la noche del martes, señalando que estaban en un “tour delictual” utilizando armas cortopunzantes.
Esa madrugada, a eso de las 00.14 horas, atacaron a pasajeros y a un bombero de una Shell y robaron el vehículo blanco en el que se desplazaron después.
Posteriormente, un carabinero de civil que transitaba por el sector fue intimidado y asaltado por la misma banda, resultando con la clavícula quebrada.
Asimismo, se afirmó que todos los involucrados en el robo observaron que el niño iba colgando, mientras era arrastrado desde el auto; sin embargo, ignoraron la situación y siguieron manejando.
Finalmente, el menor de 12 años falleció por asfixia debido al cinturón de seguridad que tenía en el cuello.
Por orden del tribunal, no se pueden dar a conocer los nombres ni los rostros de los imputados.
🔴ROBO CON HOMICIDIO DE MENOR EN SAN BERNARDO. Tribunal acoge solicitud de Fiscalía Occidente y decreta internación provisoria para dos adolescentes y prisión preventiva para dos adultos para hechos ocurrido la madrugada del martes 23 en #SanBernardo
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— Fiscalía Metropolitana Occidente (@Fisc_Occidente) June 24, 2026
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