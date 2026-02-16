Caso Farmacias Populares: Tribunal reprograma para junio audiencia de preparación de juicio oral contra Daniel Jadue

El aplazamiento se produce semanas después de que, el 9 de enero, se diera por cerrada la investigación y se presentara nuevamente la acusación.

A casi un mes del cierre de la investigación, el caso Farmacias Populares entra en una nueva etapa judicial, aunque con un calendario ajustado.

El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el 9 de junio, a las 9:00 horas, la audiencia de preparación de juicio oral contra Daniel Jadue.

En la causa también figuran como acusados José Muñoz Becerra, exencargado de ventas y exsecretario ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp); María Chadwick Sendra, exjefa del Departamento de Salud de la Municipalidad de Recoleta entre 2019 y julio de 2021; y Eduardo Sendra Arratia, quien ocupó el mismo cargo entre julio de 2021 y diciembre de 2022.

La instancia judicial estaba programada inicialmente para el 12 de febrero y luego había sido reagendada para el martes 17.

Sin embargo, durante la jornada se informó al tribunal de una nueva solicitud de la defensa del exalcalde para modificar la fecha.

La Fiscalía solicita en total más de 18 años de cárcel para Jadue: 12 años por fraude al fisco en carácter consumado y reiterado; 3 años y un día por estafa; 820 días por cohecho; y 541 días por negociación incompatible.

Razones del aplazamiento de la audiencia contra Jadue

La petición fue presentada por la defensora penal pública Yessica Aguilera, quien explicó que el 1 de enero de 2026 la Defensoría Penal Pública implementó una reestructuración interna que afectó la composición del equipo defensor, recogió Radio Biobío.

La Defensoría Local de Santiago se dividió en dos oficinas —Santiago y Estación Central—, lo que implicó que el abogado Arturo Vergara dejara de actuar como codefensor en la causa. En su lugar, asumirá como nuevo representante junto a Aguilera el abogado Matías Mardones.

La defensa solicitó al tribunal considerar tanto este cambio como la complejidad del caso para otorgar más tiempo de preparación.

El tribunal acogió la solicitud y ordenó notificar formalmente a Jadue.

Asimismo, se confirmó que en la audiencia de junio también se revisará la medida cautelar que pesa sobre el exjefe comunal, quien permanece bajo arresto domiciliario total.