Leonardo Farkas aborda la segunda vuelta: “Lo principal es aceptar el resultado y no estar yendo a incendiar cosas ni hacer marchas”

El empresario además recalcó que "la gente tiene 4 años para darse cuenta quién lo hizo bien y quién lo hizo mal".

El empresario Leonardo Farkas, se refirió a la segunda vuelta presidencial del próximo 14 de diciembre, en la que se enfrentarán Jeannete Jara (PC) con José Antonio Kast (Republicano).

En conversación con El Mercurio, el empresario abordó el motivo de su visita a Chile.

Al respecto, aseguró que “vengo a sufragar a estas elecciones y a un gran evento deportivo de pickleball que estoy haciendo en el club de la Católica de San Carlos de Apoquindo, con 80 jugadores extranjeros y 300 nacionales, para promover este deporte en Chile”.

“Yo no juego, pero es el deporte con mayor crecimiento en el mundo, para jóvenes y adultos. Es bien fácil y con muchos beneficios contra la depresión, por ejemplo”, añadió.

Consultado sobre las expectativas de la elección del domingo y del periodo presidencial, aseguró que “lo principal es aceptar el resultado, lo mismo dije en las últimas elecciones, sea quien sea el que gane. Y no estar yendo a incendiar cosas ni hacer marchas, reclamando ni nada”.

“Hay que respetar la democracia y el voto ciudadano, la gente tiene 4 años para darse cuenta quién lo hizo bien y quién lo hizo mal“, sentenció Farkas.