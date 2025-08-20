Familiares en Colombia defienden al sicario del “Rey de Meiggs”: “Ante mí es una persona excelente”

Parientes que lo alojaron durante su estadía aseguran que desconocían que estaba prófugo y lo describen como una persona “amable y cariñosa”.

Tras la captura en Colombia de Alberto Carlos Mejía, identificado como el sicario del “Rey de Meiggs”, familiares que lo alojaron durante su estadía en el país aseguraron que no sabían que era buscado por la justicia chilena.

En conversación con T13, Miguel Ruiz —cuñado de la hermana de Mejía— relató que cuando lo recibieron en su hogar pensaban que “venía de vacaciones desde Chile”. “Nunca me generó dudas y yo soy una persona que examino. Yo estoy impresionado porque era una rutina común y corriente”, señaló.

El hombre lo describió como alguien cercano y afectuoso: “En la vida todo el mundo comete errores, y si los cometió, pues la ley lo juzgará. Pero ante mí, ante mi corazón, él es una persona excelente, amable, cariñoso, carismático”.

En la misma línea, Elineth Palomares, esposa de Ruiz, afirmó que tampoco estaban al tanto de la situación judicial de Mejía. “Él nos dijo que venía de vacaciones de Chile, no estábamos enterados. Como uno no se mete a las noticias chilenas, sino a las de Colombia, no teníamos conocimiento. Él es calidad de persona, hasta que nos enteramos de lo que había sucedido en Chile”, comentó.