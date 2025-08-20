País colombia

Familiares en Colombia defienden al sicario del “Rey de Meiggs”: “Ante mí es una persona excelente”

Por CNN Chile

20.08.2025 / 08:49

{alt}

Parientes que lo alojaron durante su estadía aseguran que desconocían que estaba prófugo y lo describen como una persona “amable y cariñosa”.

Tras la captura en Colombia de Alberto Carlos Mejía, identificado como el sicario del “Rey de Meiggs”, familiares que lo alojaron durante su estadía en el país aseguraron que no sabían que era buscado por la justicia chilena.

En conversación con T13, Miguel Ruiz —cuñado de la hermana de Mejía— relató que cuando lo recibieron en su hogar pensaban que “venía de vacaciones desde Chile”. “Nunca me generó dudas y yo soy una persona que examino. Yo estoy impresionado porque era una rutina común y corriente”, señaló.

El hombre lo describió como alguien cercano y afectuoso: “En la vida todo el mundo comete errores, y si los cometió, pues la ley lo juzgará. Pero ante mí, ante mi corazón, él es una persona excelente, amable, cariñoso, carismático”.

En la misma línea, Elineth Palomares, esposa de Ruiz, afirmó que tampoco estaban al tanto de la situación judicial de Mejía. “Él nos dijo que venía de vacaciones de Chile, no estábamos enterados. Como uno no se mete a las noticias chilenas, sino a las de Colombia, no teníamos conocimiento. Él es calidad de persona, hasta que nos enteramos de lo que había sucedido en Chile”, comentó.

DESTACAMOS

País Voces que Impactan, el podcast de los liderazgos sociales: CNN Chile y Fundación Colunga estrenan nuevo espacio con ciclo de entrevistas

LO ÚLTIMO

País Entregan 1.200 casas del proyecto habitacional La Platina en La Pintana: Así son las viviendas
Condenan a exmiembros del Ejército por aplicación de tormentos y homicidio de técnico automotriz en 1973
Familiares en Colombia defienden al sicario del “Rey de Meiggs”: “Ante mí es una persona excelente”
Por qué los residentes europeos se están rebelando contra los turistas
Colo Colo aclara la situación de Arturo Vidal y su renovación contractual: ¿Se queda o se va?
Israel aprueba polémico plan de construcción de asentamientos junto a Jerusalén: “Consolida el control del pueblo judío...”