País policial

Familia sufre violento turbazo en Chicureo: Los amarraron y sus autos fueron robados

Por CNN Chile

02.09.2025 / 07:45

{alt}

Alrededor de ocho sujetos ingresaron al domicilio, desde el cual robaron especies y dos vehículos de la familia.

Durante las últimas horas se reportó un violento turbazo a una casa ubicada en un condominio en Chicureo, Colina.

Según los antecedentes preliminares entregados por Carabineros, cerca de las 5:40 horas funcionarios policiales se constituyeron en el domicilio ubicado en calle Avenida El Valle tras una denuncia por robo.

Uno de los integrantes de la familia indicó que durante la madrugada escucharon ruidos en la casa, tras lo cual vieron alrededor de ocho sujetos a rostro cubierto al interior del domicilio.

Posteriormente, amarraron a los integrantes de la familia y los agredieron con golpes de pies y puño.

Los sujetos robaron diferentes especies desde el domicilio y también dos automóviles estacionados en la casa, tras lo cual huyeron y actualmente se desconoce su paradero.

DESTACAMOS

Cultura La guía definitiva de panoramas culturales durante septiembre 2025 en Santiago

LO ÚLTIMO

Mundo Más de 1.000 personas mueren en un deslizamiento de tierra en el oeste de Sudán, según un grupo armado
Fiestas Patrias 2025: ¿Qué se conmemora el 18 y 19 de septiembre?
Se entregan hasta $82.181 por alumno: ¿Cuáles son los requisitos para recibir el bono por buenas notas este mes?
Familia sufre violento turbazo en Chicureo: Los amarraron y sus autos fueron robados
Bélgica anuncia que reconocerá al Estado de Palestina: También impondrán sanciones a Israel
EN VIVO | CNN Chile Radio: Martes 2 de septiembre de 2025