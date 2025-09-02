Familia sufre violento turbazo en Chicureo: Los amarraron y sus autos fueron robados

Alrededor de ocho sujetos ingresaron al domicilio, desde el cual robaron especies y dos vehículos de la familia.

Durante las últimas horas se reportó un violento turbazo a una casa ubicada en un condominio en Chicureo, Colina.

Según los antecedentes preliminares entregados por Carabineros, cerca de las 5:40 horas funcionarios policiales se constituyeron en el domicilio ubicado en calle Avenida El Valle tras una denuncia por robo.

Uno de los integrantes de la familia indicó que durante la madrugada escucharon ruidos en la casa, tras lo cual vieron alrededor de ocho sujetos a rostro cubierto al interior del domicilio.

Posteriormente, amarraron a los integrantes de la familia y los agredieron con golpes de pies y puño.

Los sujetos robaron diferentes especies desde el domicilio y también dos automóviles estacionados en la casa, tras lo cual huyeron y actualmente se desconoce su paradero.