Familia dueña de cadena de supermercados lleva conflicto por terrenos con Metro a la Corte Suprema

La Familia Dietz Abusleme, controladora de la cadena Supermercado Diez, presentó un requerimiento ante la Corte Suprema por un conflicto de terrenos con Metro de Santiago.

Los dueños acusaron una “ocupación ilegal” por parte de Metro durante las obras de la Línea 7 en avenida Vitacura, según reportó el Diario Financiero.

Antecedentes del conflicto

El caso se originó en octubre de 2025, cuando la representante del local comercial La Fortunata, propiedad de la inmobiliaria ligada a la familia, fue notificada por Metro sobre una supuesta ampliación de la expropiación. Los propietarios alegaron que personal de Metro marcó con pintura roja parte del radier del terreno, afectando el acceso de camiones.

La familia interpuso un recurso de protección que fue rechazado, lo que los llevó a escalar el caso a la Corte Suprema este mes. Según reportó Radio ADN, desde Metro de Santiago negaron los hechos, afirmando que “la expropiación se encuentra firme y ejecutada conforme a la normativa vigente” y que presentarán su defensa ante los tribunales correspondientes. El requerimiento está pendiente de revisión.