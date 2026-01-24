País metro de santiago

Familia dueña de cadena de supermercados lleva conflicto por terrenos con Metro a la Corte Suprema

Por CNN Chile

24.01.2026 / 18:10

{alt}

Los controladores de la cadena acusan una "ocupación ilegal" por parte de Metro en avenida Vitacura, mientras la empresa de transporte niega los hechos y afirma que la expropiación es firme.

La Familia Dietz Abusleme, controladora de la cadena Supermercado Diez, presentó un requerimiento ante la Corte Suprema por un conflicto de terrenos con Metro de Santiago.

Los dueños acusaron una “ocupación ilegal” por parte de Metro durante las obras de la Línea 7 en avenida Vitacura, según reportó el Diario Financiero.

Antecedentes del conflicto

El caso se originó en octubre de 2025, cuando la representante del local comercial La Fortunata, propiedad de la inmobiliaria ligada a la familia, fue notificada por Metro sobre una supuesta ampliación de la expropiación. Los propietarios alegaron que personal de Metro marcó con pintura roja parte del radier del terreno, afectando el acceso de camiones.

La familia interpuso un recurso de protección que fue rechazado, lo que los llevó a escalar el caso a la Corte Suprema este mes. Según reportó Radio ADN, desde Metro de Santiago negaron los hechos, afirmando que “la expropiación se encuentra firme y ejecutada conforme a la normativa vigente” y que presentarán su defensa ante los tribunales correspondientes. El requerimiento está pendiente de revisión.

DESTACAMOS

Cultura Premios Óscar 2026: Revisa todas las nominaciones a lo mejor del cine

LO ÚLTIMO

País Fiscalía del Biobío identifica a 20 víctimas fatales de los incendios forestales
Minnesota moviliza a la Guardia Nacional tras la muerte de hombre a manos de agente federal
Familia dueña de cadena de supermercados lleva conflicto por terrenos con Metro a la Corte Suprema
Incendios forestales: Presidente Boric refuerza coordinación de ayuda y pagos de emergencia
Alerta por fragata portuguesa: Autoridad sanitaria prohíbe baño en playas de Cartagena, El Tabo y Santo Domingo
Gobierno anuncia beneficios Junaeb para estudiantes afectados por incendios en el Sur: ¿En qué consisten?