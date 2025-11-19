Familia denuncia muerte de perro por intoxicación tras bañarse en el Lago Vichuquén: “Vomitó sangre”

La familia asegura que no existían advertencias visibles en el sector que alertaran sobre el peligro que representa el lago para las mascotas.

Una familia acusa que la contaminación del Lago Vichuquén habría provocado la muerte de su mascota, luego de que el animal se bañara y bebiera agua del lugar.

La familia, que desde hace años visita la zona, pide que se informe adecuadamente a residentes y turistas sobre los riesgos tanto para personas como para los animales.

El perro golden retriever de 11 años, acostumbrado a recorrer libremente el sector durante visitas, no había presentado mayores problemas en más de una década de viajes. Sin embargo, esta vez la situación fue distinta, ya que al día siguiente de bañarse en el lago comenzó con vómitos, empeorando rápidamente.

“Al mediodía lo pillamos echado bajo un árbol vomitando sangre. Lo llevamos de urgencia a un veterinario. En el camino comenzó a convulsionar y cuando llegamos ya había fallecido. Calculamos que desde que bebió el agua hasta que murió deben haber pasado 12 horas”, relató Alejandro Torres a The Clinic.

La familia asegura que no existían advertencias visibles en el sector que alertaran sobre el peligro que representa el lago para las mascotas. Fue solo después de lo ocurrido que tomaron conocimiento de que la municipalidad había emitido un aviso sobre los riesgos asociados al ingreso de animales.

“Recién ahora hay un comunicado de la municipalidad. Dicen que puede causar la muerte de los animales, de las mascotas. Ahí se ve lo peligrosa que es el agua y todo el tema. Uno la ve que está cochina, pero nunca nos imaginábamos que porque mi perro se metiera al agua, al final le iba a generar un daño hepático. Se murió por hemorragia interna”, cerró Torres.

En un comunicado publicado este lunes, la municipalidad de Vichuquén decretó Alerta Medioambiental Preventiva. “Hemos decidido actuar con determinación y esperanza frente al desafío ambiental que vive nuestro territorio. Hemos decretado una Alerta Medioambiental Preventiva, iniciamos el camino para la validación de un Plan de Descontaminación del Lago Vichuquén”, señalaron.

En la misiva se agrega el enlace a un decreto del 12 de noviembre en el que se señala que los riesgos de la contaminación “se magnifican de forma crítica para niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y sistemas inmunitarios deprimidos”, así como para animales, existiendo “un peligro inminente de intoxicación y muerte súbita para animales domésticos (perros, gatos) y ganado que beban o entren en contacto con el agua del lago durante episodios de floraciones algales”.