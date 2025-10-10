Familia de Piñera valora informe de DGAC que confirma causa fortuita en accidente mortal

Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?
En Entrevistas CNN, Fernán Gómez, académico del Centro de Oncología de Precisión de la Universidad Mayor, conversó sobre esta preocupante alza.
El reporte final atribuyó el siniestro a un empañamiento súbito del parabrisas que privó al piloto de referencias visuales externas, descartando fallas técnicas.
La familia Piñera Morel expresó su valoración por el informe final de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) que determinó las causas del accidente que costó la vida al expresidente Sebastián Piñera.
El documento, dado a conocer este jueves, concluyó que el helicóptero sufrió una “pérdida inadvertida de referencias visuales” debido al empañamiento interno del parabrisas, conocido como “flash fogging”.
Según reportó Bio Bío Chile, en un comunicado público, la familia señaló que el informe “cierra un capítulo en este doloroso duelo” y confirmó que el accidente fue producto de un “fenómeno fortuito”, con todos los aspectos técnicos en regla.
Agradecieron además las muestras de cariño y respeto recibidas desde el trágico suceso ocurrido el 6 de febrero de 2024 en el Lago Ranco.
En Entrevistas CNN, Fernán Gómez, académico del Centro de Oncología de Precisión de la Universidad Mayor, conversó sobre esta preocupante alza.