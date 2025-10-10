Familia de Piñera valora informe de DGAC que confirma causa fortuita en accidente mortal

El reporte final atribuyó el siniestro a un empañamiento súbito del parabrisas que privó al piloto de referencias visuales externas, descartando fallas técnicas.

La familia Piñera Morel expresó su valoración por el informe final de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) que determinó las causas del accidente que costó la vida al expresidente Sebastián Piñera.

El documento, dado a conocer este jueves, concluyó que el helicóptero sufrió una “pérdida inadvertida de referencias visuales” debido al empañamiento interno del parabrisas, conocido como “flash fogging”.

Conclusiones del reporte oficial

Según reportó Bio Bío Chile, en un comunicado público, la familia señaló que el informe “cierra un capítulo en este doloroso duelo” y confirmó que el accidente fue producto de un “fenómeno fortuito”, con todos los aspectos técnicos en regla.

Agradecieron además las muestras de cariño y respeto recibidas desde el trágico suceso ocurrido el 6 de febrero de 2024 en el Lago Ranco.