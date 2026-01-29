Familia de gásfiter fallecido en La Moneda acusa falta de respuestas de instituciones a más de un año de su muerte

A 490 días del deceso de Hugo Morales, ocurrido en octubre de 2024, su hijo manifestó que "el silencio institucional resulta difícil de comprender y aún más de justificar".

A más de un año de la muerte de un trabajador al interior del Palacio de La Moneda, su familia denunció públicamente no haber recibido respuestas por parte de las instituciones del Estado involucradas en la investigación del caso.

Se trata de Hugo Morales Lobos, gásfiter que murió en octubre de 2024 tras cumplir una jornada laboral de 18 horas continuas.

El hecho dio origen a una indagatoria penal y a un sumario administrativo anunciado por el Gobierno, el cual, según sus familiares, aún no ha entregado conclusiones ni explicaciones oficiales.

La denuncia fue expuesta por su hijo, Mauricio Morales Soto, mediante una carta publicada en el diario El Mercurio, donde señala que han transcurrido 490 días sin información clara sobre lo ocurrido.

“490 días sin respuesta para la familia de un gasfíter que perdió la vida al interior del Palacio de La Moneda”, escribió.

En el texto, afirmó que la falta de respuestas no solo se limita al proceso administrativo interno, sino que también alcanza a otras instancias del Estado.

En ese contexto, Morales apuntó a la Contraloría General de la República, indicando que el 18 de diciembre de 2025 solicitaron formalmente una reunión a través de la Ley de Lobby, requerimiento que hasta ahora no ha sido respondido.

El familiar sostuvo que el prolongado silencio institucional, tratándose de un caso ocurrido en la sede del Poder Ejecutivo, resulta difícil de comprender y justificar: “Tratándose de un caso ocurrido en la sede del Poder Ejecutivo, el silencio institucional resulta difícil de comprender y aún más de justificar”.

Además, advirtió que la ausencia de información, el alargamiento de los plazos y la falta de diálogo han profundizado el dolor de la familia.

“La prolongación de los plazos, la falta de información y la ausencia de diálogo no solo profundizan el dolor de una familia, sino que también ponen en entredicho el compromiso del Estado con la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto por la vida de los trabajadores”, detalló en la misiva.

Morales recalcó que la verdad y la justicia no deberían depender del paso del tiempo ni del desgaste de quienes esperan una respuesta, planteando interrogantes sobre el mensaje que se entrega a la ciudadanía cuando incluso los mecanismos formales no obtienen respuesta.