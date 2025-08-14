País elecciones parlamentarias

“Faltan detalles”: Huenchumilla (DC) habla sobre negociación parlamentaria oficialista

Por CNN Chile

14.08.2025 / 18:01

El presidente interino de la falange dijo que irá hasta la sede del PS para terminar de conversar los detalles que faltan.

El presidente interino de la Democracia Cristiana (DC), Francisco Huenchumilla, dio a conocer que faltaría “cerrar algunos detalles” para poder concluir positivamente la negociación parlamentaria junto al oficialismo.

El senador comentó que durante la jornada mantuvo conversaciones con el oficialismo sobre el tema, y que ahora acudirá a la sede del Partido Socialista para resolver algunos detalles que están “pendientes”.

“Hemos logrado avanzar sustancialmente, quedan algunos detalles y para eso es importante resolver personalmente los temas que quedan“, insistió.

Huenchumilla no quiso confirmar si la Democracia Cristiana se quedará o se saldrá del pacto oficialista de cara a las elecciones parlamentarias.

Es probable que durante las próximas horas den a conocer cuál será el resultado de las negociaciones.

